Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Польше в ДТП попал автобус с украинцами

Четверг, 14 октября 2021, 19:48
Фото pixabay

На юго-западе Польши в районе города Немодлин произошла авария с участием микроавтобуса с украинцами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на портал NTO

Детали: Авария произошла утром в четверг на автостраде в направлении Вроцлава.

Микроавтобус въехал в заднюю часть грузовика возле села Магнушовице (гмина Немодлин). Оба транспортных средства двигались в одном направлении.

"В микроавтобусе путешествовали восемь человек. Все они граждане Украины. Пятеро из них были доставлены в больницу" - сообщила пресс-секретарь штаба муниципальной полиции в Ополе Агнешка Нерихла.

После столкновения транспортные средства выехали на аварийную полосу. Правая полоса автострады А4 в направлении Вроцлава была временно закрыта.

 
Фото полиции Ополе

Темы: ДТППольша
powered by lun.ua
Главное сегодня

Pfizer/BioNTech просят ЕС разрешить ковид-прививки маленьким детям

дополненоСНБО утвердил первый в истории План обороны Украины – Данилов

Зеленский хочет давать 20 лет за контрабанду – Данилов

В решении СНБО по криминалитету были ошибки в отношении 108 человек – Данилов

обновленоСНБО ввел санкции против российской сети магазинов MERE

Ляшко: Люди пренебрегают прививкой, поэтому единственный выход – карантинные ограничения

Все новости...
ДТП
ДТП с нардепом: ГБР допросило более 10 свидетелей, но не Трухина. Видео аварии еще ищут
Судью Майдана Колегаеву за пьяное вождение оставили без прав на год
Пассажирский поезд на Львов протаранил комбайн
Последние новости
01:16
Данилов об ответном огне в зоне ООС: Командир лично принимает решение
00:38
FIFA эвакуировали из Афганистана в Катар почти 100 футболистов
23:43
В Пентагоне раскрыли детали визита министра обороны США в Украину
22:56
Pfizer/BioNTech просят ЕС разрешить ковид-прививки маленьким детям
22:56
Пик заболеваемости COVID начнется с 25 октября – секретарь СНБО
22:40
дополненоСНБО утвердил первый в истории План обороны Украины – Данилов
22:31
Украина насчитала десятки носителей ядерного оружия, размещенных Россией в Крыму
22:21
Зеленский хочет давать 20 лет за контрабанду – Данилов
21:51
Польша: режим Лукашенко получает от 2 до 14 тыс. долларов с одного нелегального мигранта
21:43
Миндовкилля не в достаточном объеме выполняет указы президента – секретарь СНБО
Все новости...