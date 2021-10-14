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Три українські тенісистки заявлені на турнір "Кубок Кремля" в Москві

Четвер, 14 жовтня 2021, 20:56
Три українські тенісистки заявлені на турнір Кубок Кремля в Москві
Фото getty images

Три українські тенісистки заявилися для участі в одиночному розряді на турнірі WTA500 Кубок Кремля, що пройде у Москві. Йдеться про спортсменок Даяну Ястремську, Ангеліну Калініну та Лесю Цуренко.

Джерело: Суспільне

Деталі: Усі вказані тенісистки мають розпочати виступ з кваліфікації.

Цуренко потрапила в список для кваліфікації після зняття кількох тенісисток. Тоді як Ястремська та Калініна все ще мають шанс потрапити в основну сітку: Даяна перебуває на першому місці в альтернативному списку (це означає, що у випадку зняття когось з основної сітки, саме українка потрапить туди), а Ангеліна - третя у цьому списку.

Якщо ж ніхто не зніметься з Кубка Кремля, то Ястремська отримає перший номер посіву в кваліфікації, а Калініна - третій.

Кваліфікація Кубка Кремля-2021 розпочнеться в суботу, 16 жовтня. А основна сітка – з 18 по 24 жовтня.

Усього в основній сітці змагатимуться 28 тенісисток: 18 потрапляють напряму за рейтингом, 4 - вайлдкард (один з них отримала Сімона Халеп), ще 6 - переможниці кваліфікації.

Серед топ-тенісисток, які заявлені для участі в основній сітці Кубка Кремля-2021 - шоста ракетка світу Гарбіньє Мугуруса, чинна переможниця турніру та олімпійська чемпіонка Белінда Бенчіч, румунка Сімона Халеп, німкеня Анжелік Кербер, а також 18-річна британка Емма Радукану - переможниця US Open.

Передісторія: Даяна Ястремська виступала в Москві у 2017 та 2019 роках, Ангелін Калініна - у 2015, 2017 та 2019 роких. Леся Цуренко змагалася на Кубку Кремля сім разів - з 2012 по 2018 роки. Її найкращий результат - вихід у півфінал у 2015-му.

У 2019 році в одиночній сітці Кубка Кремля змагалися четверо українок: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська - в основі, Ангеліна Калініна та Надія Кіченок - в кваліфікації.

Довідково: Кубок Кремля – турнір WTA, який проходить у Росії. В 2021 році його проведення організовують у Москві.

Теми: спортРосіяУкраїна
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