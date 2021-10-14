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Три украинские теннисистки заявлены на турнир "Кубок Кремля" в Москве

Четверг, 14 октября 2021, 20:56
Три украинские теннисистки заявлены на турнир Кубок Кремля в Москве
Фото getty images

Три украинские теннисистки заявились для участия в одиночном разряде на турнире WTA500 Кубок Кремля, который пройдет в Москве. Речь идет о спортсменках Даяне Ястремской, Ангелине Калининой и Лесе Цуренко.

Источник: Суспільне

Детали: Все указанные теннисистки должны начать выступление с квалификации.

Цуренко попала в список для квалификации после снятия нескольких теннисисток. Тогда как Ястремская и Калинина все еще имеют шанс попасть в основную сетку: Даяна находится на первом месте в альтернативном списке (это означает, что в случае снятия кого-то из основной сетки, именно украинка попадет туда), а Ангелина - третья в этом списке.

Если никто не снимется с Кубка Кремля, то Ястремская получит первый номер в квалификации, а Калинина - третий.

Квалификация Кубка Кремля-2021 начнется в субботу, 16 октября. Основная сетка - с 18 по 24 октября.

Всего в основной сетке будут соревноваться 28 теннисисток: 18 попадают напрямую по рейтингу, 4 - вайлдкард (один из них получила Симона Халеп), еще 6 - победительницы квалификации.

Среди топ-теннисисток, которые заявлены для участия в основной сетке Кубка Кремля-2021 - шестая ракетка мира Гарбинье Мугуруса, действующая победительница турнира и олимпийская чемпионка Белинда Бенчич, румынка Симона Халеп, немка Анжелик Кербер, а также 18-летняя британка Эмма Радукану - победительница US Open.

Предыстория: Даяна Ястремская выступала в Москве в 2017 и 2019 годах, Ангелина Калинина - в 2015, 2017 и 2019 роких. Леся Цуренко соревновалась на Кубке Кремля семь раз - с 2012 по 2018 годы. Ее лучший результат - выход в полуфинал в 2015-м.

В 2019 году в одиночной сетке Кубка Кремля соревновались четверо украинок: Элина Свитолина, Даяна Ястремская - в основе, Ангелина Калинина и Надежда Киченок - в квалификации.

Справка: Кубок Кремля - ​​турнир WTA, который проходит в России. В 2021 году его проведение организовали в Москве.

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Темы: спортРосcияУкраина
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