Україна отримає від Британії ракетну зброю – дипломат

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко анонсував, що Офіційний Київ має незабаром отримати від Сполученого Королівства військову допомогу, зокрема, ракетну зброю.

Джерело: інтерв’ю дипломата каналу "Дом"

Деталі: Пристайко розповів про перші результати, яких вдалося досягти завдяки укладеній минулого року угоді між Британією і Україною. Йдеться, окрім іншого, про військові катери для українських Військово-морських сил, та про зусилля Британії в просуванні України до НАТО.

Пряма мова: "Я переконаний, що найближчим часом буде придбано два діючих корабля. Вони одразу увійдуть до складу ВМС України. Буде розпочата робота з будівництва двох військово-морських портів.

Буде розпочате будівництво кораблів меншого класу, в Україні і в Британії.

І нарешті, що дуже важливо, ми отримаємо також ракетну зброю, яка дозволить нам реально посилити наші спроможності на морі".

Більше деталей: За словами посла України у Великій Британії, першими Україна отримає два кораблі – тральщики, які захищатимуть узбережжя від мінної загрози.