Украина получит от Великобритании ракетное оружие – дипломат

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко анонсировал, что Официальный Киев должен вскоре получить от Соединенного Королевства военную помощь, в частности, ракетное оружие.

Источник: интервью дипломата каналу "Дом"

Детали: Пристайко рассказал о первых результатах, которых удалось достичь благодаря заключенному в прошлом году соглашению между Британией и Украиной. Речь идет, помимо прочего, о военных катерах для украинских Военно-морских сил, и об усилиях Великобритании в продвижении Украины в НАТО.

Прямая речь: "Я убежден, что в ближайшее время будет приобретено два действующих корабля. Они сразу войдут в состав ВМС Украины. Будет начата работа по строительству двух военно-морских портов.

Будет начато строительство кораблей меньшего класса, в Украине и в Британии.

И наконец, что очень важно, мы получим также ракетное оружие, которое позволит нам реально усилить наши возможности в море".

Больше деталей: По словам посла Украины в Великобритании, первыми Украина получит два корабля - тральщика, которые будут защищать побережье от минной угрозы.