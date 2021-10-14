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Украина получит от Великобритании ракетное оружие – дипломат

Четверг, 14 октября 2021, 21:43
Украина получит от Великобритании ракетное оружие – дипломат
Иллюстративное фото с getty images

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко анонсировал, что Официальный Киев должен вскоре получить от Соединенного Королевства военную помощь, в частности, ракетное оружие.

Источник: интервью дипломата каналу "Дом"

Детали: Пристайко рассказал о первых результатах, которых удалось достичь благодаря заключенному в прошлом году соглашению между Британией и Украиной. Речь идет, помимо прочего, о военных катерах для украинских Военно-морских сил, и об усилиях Великобритании в продвижении Украины в НАТО.

Прямая речь: "Я убежден, что в ближайшее время будет приобретено два действующих корабля. Они сразу войдут в состав ВМС Украины. Будет начата работа по строительству двух военно-морских портов.

Будет начато строительство кораблей меньшего класса, в Украине и в Британии.

И наконец, что очень важно, мы получим также ракетное оружие, которое позволит нам реально усилить наши возможности в море".

Больше деталей: По словам посла Украины в Великобритании, первыми Украина получит два корабля - тральщика, которые будут защищать побережье от минной угрозы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: оружиеВеликобританияУкраина
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