Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Привітання з 14 жовтня: на сторінці консульства РФ з'явився "список російських шпигунів"

Четвер, 14 жовтня 2021, 22:59
Привітання з 14 жовтня: на сторінці консульства РФ з'явився список російських шпигунів
фото getty images

В акаунтах генерального консульства Росії в Харкові 14 жовтня з’явилося "привітання з Днем захисників і захисниць України" з переліком, як вказувалося, російських розвідників і працівників ФСБ.

Джерело: Новинарня, реакція генконсульства РФ у Харкові

Деталі: Дописи на сторінках дипустанов в Instagram та Facebook містили фото та імена "співробітників спецпідрозділу Служби зовнішньої розвідки РФ "Заслон", Головного управління (колишнє ГРУ) генштабу ЗС Росії, українських колабораціоністів та агентів ФСБ на території Харкова, вигнаних із лав українських спецслужб".

 
 

Після цього на сайті генерального консульства Росії в Харкові з’явилося повідомлення, що їх сторінки у соцмережах зламали хакери.

Дослівно: "Посольство Росії в Києві направило в МЗС України вербальну ноту з проханням ініціювати розслідування даного інциденту українськими компетентними органами і вжити необхідних заходів для забезпечення нормального функціонування інформаційних ресурсів закордонних установ Росії в Україні".

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяшпигунствоУкраїнахакери
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Росія
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Зять головного ракетобудівника Росії живе в Празі – ЗМІ
РФ звинуватила Туреччину й Україну в порушенні домовленостей через захисників "Азовсталі"
Останні новини
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
Усі новини...
Реклама: