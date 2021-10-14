Привітання з 14 жовтня: на сторінці консульства РФ з'явився "список російських шпигунів"

В акаунтах генерального консульства Росії в Харкові 14 жовтня з’явилося "привітання з Днем захисників і захисниць України" з переліком, як вказувалося, російських розвідників і працівників ФСБ.

Джерело: Новинарня, реакція генконсульства РФ у Харкові

Деталі: Дописи на сторінках дипустанов в Instagram та Facebook містили фото та імена "співробітників спецпідрозділу Служби зовнішньої розвідки РФ "Заслон", Головного управління (колишнє ГРУ) генштабу ЗС Росії, українських колабораціоністів та агентів ФСБ на території Харкова, вигнаних із лав українських спецслужб".

Після цього на сайті генерального консульства Росії в Харкові з’явилося повідомлення, що їх сторінки у соцмережах зламали хакери.

Дослівно: "Посольство Росії в Києві направило в МЗС України вербальну ноту з проханням ініціювати розслідування даного інциденту українськими компетентними органами і вжити необхідних заходів для забезпечення нормального функціонування інформаційних ресурсів закордонних установ Росії в Україні".