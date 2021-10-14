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Поздравление с 14 октября: на странице консульства РФ появился "список российских шпионов"

Четверг, 14 октября 2021, 22:59
Поздравление с 14 октября: на странице консульства РФ появился список российских шпионов
фото getty images

В аккаунтах генерального консульства России в Харькове 14 октября появилось "поздравление с Днем защитников и защитниц Украины" с перечнем, как указывалось, российских разведчиков и работников ФСБ.

Источник: Новинарня, реакция генконсульства РФ в Харькове

Детали: Сообщения на страницах дипучреждений в Instagram и Facebook содержали фото и имена "сотрудников спецподразделения Службы внешней разведки РФ "Заслон", Главного управления (бывшее ГРУ) Генштаба ВС России, украинских коллаборационистов и агентов ФСБ на территории Харькова, изгнанных из рядов украинских спецслужб".

 
 

После этого на сайте генерального консульства России в Харькове появилось сообщение, что их страницы в соцсетях взломали хакеры.

Дословно: "Посольство России в Киеве направило в МИД Украины вербальную ноту с просьбой инициировать расследование данного инцидента украинскими компетентными органами и принять необходимые меры для обеспечения нормального функционирования информационных ресурсов загранучреждений России в Украине".

Темы: РосcияшпионажУкраинахакеры
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