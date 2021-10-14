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Кількість самогубств серед школярів у Японії досягла рекордного рівня

Четвер, 14 жовтня 2021, 23:50
Японські школярки, фото getty images

В Японії протягом 2020-2021 навчального року зафіксували більше 400 самогубств серед школярів віком від 6 до 18 років – це рекордна кількість суїцидів за весь час спостережень, які ведуться з 1974 року.

Джерело: CNN з посиланням на звіт Міністерства освіти Японії

Деталі: Протягом 2019-2020 навчального року 317 школярів вкоротили собі віку, таким чином цьогоріч кількість жертв зросла на 98 - до рекордних 415 випадків.

Начальник відділу у справах дітей та студентів Міністерства освіти Японії Егучі Арічіка визнав, що зростання кількості дитячих самогубств "є надзвичайно тривожним".

За даними звіту, причинами дитячих самогубств (коли такі причини вдавалося з’ясувати) ставали сімейні проблеми, незадовільні оцінки, погані стосунки з однолітками та хвороби.

Водночас залишилися невідомими причини більшої частини суїцидів, про які повідомлялося минулого навчального року.

Теми: дітиЯпонія


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