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Количество самоубийств среди школьников в Японии достигло рекордного уровня

Четверг, 14 октября 2021, 23:50
Японские школьницы, фото getty images

В Японии в течение 2020-2021 учебного года зафиксировали более 400 самоубийств среди школьников в возрасте от 6 до 18 лет – это рекордное количество суицидов за все время наблюдений, которые ведутся с 1974 года.

Источник: CNN со ссылкой на отчет Министерства образования Японии

Детали: В течение 2019-2020 учебного года 317 школьников покончили жизнь самоубийством, таким образом в этом году количество жертв возросло на 98 – до рекордных 415 случаев.

Начальник отдела по делам детей и студентов Министерства образования Японии Егучи Аричика признал, что рост количества детских самоубийств "чрезвычайно тревожный".

По данным отчета, причинами детских самоубийств (если такие причины удавалось выяснить) становились семейные проблемы, неудовлетворительные оценки, плохие отношения со сверстниками и болезни.

В то же время остались неизвестными причины большей части суицидов, о которых сообщалось в прошлом учебном году.

Темы: детиЯпония
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