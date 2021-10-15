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Зрив показу фільму про Голодомор у Москві: поліція заблокувала центр "Меморіал" – ЗМІ

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 01:59
Фото: Медуза

Поліція зачинила в офісі "Меморіалу" 20 співробітників організації та громадянина Польщі, який привіз в офіс для показу фільм про Голодомор "Гарет Джонс" польського режисера Агнешки Холланд.

Джерело: юрист "Меморіалу" Наталія Морозова, Медуза, телеканал "Дождь"

Деталі: Поліцейські збиралися провести "огляд місця події" у приміщеннях "Меморіалу", а пізніше заявили про вилучення техніки. Вони відмовилися пропустити в будівлю адвокатів.

Юрист "Меморіалу" Наталія Морозова заявила, що поліція чекає "підкріплення", щоб вилучати техніку.

Пізніше стало відомо, що до офісу "Меморіалу" приїхали співробітники аварійної служби, яких пропустили всередину. Після їх приїзду поліцейські почали вилучати техніку.

Співробітниця "Меморіалу" Олександра Поліванова заявила, що поліцейські вилучили систему охоронної сигналізації під виглядом відеореєстраторів.

Формально відключення сигналізації – це порушення промислової безпеки, що передбачає опечатування будівлі, пояснила юрист "Меморіалу" Ірина Кутилова.

Що передувало: У Москві під час показу фільму Аґнешки Холланд "Гарет Джонс" (в українському прокаті – "Ціна правди") в офісі правозахисного центру "Меморіал" (визнаного російською владою "іноземним агентом") скоїли напад кілька десятків людей.

Теми: Росія


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