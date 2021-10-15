Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Срыв показа фильма о Голодоморе в Москве: полиция заблокировала центр "Мемориал" – СМИ

Пятница, 15 октября 2021, 01:59
Фото: Медуза

Полиция закрыла в офисе "Мемориала" 20 сотрудников организации и гражданина Польши, который привез в офис для показа фильм о Голодоморе "Гарет Джонс" польского режиссера Агнешки Холланд.

Источник: юрист "Мемориала" Наталья Морозова, Медуза, телеканал "Дождь"

Детали: Полицейские собирались провести "осмотр места происшествия" в помещениях "Мемориала", а позже заявили об изъятии техники. Они отказались пропустить в здание адвокатов.

Юрист "Мемориала" Наталья Морозова заявила, что полиция ждет "подкрепление", чтобы изымать технику.

Позже стало известно, что в офис "Мемориала" приехали сотрудники аварийной службы, которых пропустили внутрь. После их приезда полицейские начали изымать технику.

Сотрудница "Мемориала" Александра Поливанова заявила, что полицейские изъяли систему охранной сигнализации под видом видеорегистраторов.

Формально отключения сигнализации – это нарушение промышленной безопасности, предусматривающие опечатывания здания, объяснила юрист "Мемориала" Ирина Кутилова.

Что предшествовало: В Москве во время показа фильма Агнешки Холланд "Гарет Джонс" (в украинском прокате - "Цена правды") в офисе правозащитного центра "Мемориал" (признанного российскими властями "иностранным агентом") совершили нападение несколько десятков человек.

Темы: Росcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Pfizer/BioNTech просят ЕС разрешить ковид-прививки маленьким детям

дополненоСНБО утвердил первый в истории План обороны Украины – Данилов

Зеленский хочет давать 20 лет за контрабанду – Данилов

В решении СНБО по криминалитету были ошибки в отношении 108 человек – Данилов

обновленоСНБО ввел санкции против российской сети магазинов MERE

Ляшко: Люди пренебрегают прививкой, поэтому единственный выход – карантинные ограничения

Все новости...
Росcия
Во время показа фильма о Голодоморе на центр "Мемориал" в Москве напали неизвестные
Поздравление с 14 октября: на странице консульства РФ появился "список российских шпионов"
Три украинские теннисистки заявлены на турнир "Кубок Кремля" в Москве
Последние новости
01:48
Возросло количество погибших и раненых во время в афганской мечети
01:16
Данилов об ответном огне в зоне ООС: Командир лично принимает решение
00:38
FIFA эвакуировали из Афганистана в Катар почти 100 футболистов
23:43
В Пентагоне раскрыли детали визита министра обороны США в Украину
22:56
Pfizer/BioNTech просят ЕС разрешить ковид-прививки маленьким детям
22:56
Пик заболеваемости COVID начнется с 25 октября – секретарь СНБО
22:40
дополненоСНБО утвердил первый в истории План обороны Украины – Данилов
22:31
Украина насчитала десятки носителей ядерного оружия, размещенных Россией в Крыму
22:21
Зеленский хочет давать 20 лет за контрабанду – Данилов
21:51
Польша: режим Лукашенко получает от 2 до 14 тыс. долларов с одного нелегального мигранта
Все новости...