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Срыв показа фильма о Голодоморе в Москве: полиция заблокировала центр "Мемориал" – СМИ

Пятница, 15 октября 2021, 01:59
Срыв показа фильма о Голодоморе в Москве: полиция заблокировала центр Мемориал – СМИ
Фото: Медуза

Полиция закрыла в офисе "Мемориала" 20 сотрудников организации и гражданина Польши, который привез в офис для показа фильм о Голодоморе "Гарет Джонс" польского режиссера Агнешки Холланд.

Источник: юрист "Мемориала" Наталья Морозова, Медуза, телеканал "Дождь"

Детали: Полицейские собирались провести "осмотр места происшествия" в помещениях "Мемориала", а позже заявили об изъятии техники. Они отказались пропустить в здание адвокатов.

Юрист "Мемориала" Наталья Морозова заявила, что полиция ждет "подкрепление", чтобы изымать технику.

Позже стало известно, что в офис "Мемориала" приехали сотрудники аварийной службы, которых пропустили внутрь. После их приезда полицейские начали изымать технику.

Сотрудница "Мемориала" Александра Поливанова заявила, что полицейские изъяли систему охранной сигнализации под видом видеорегистраторов.

Формально отключения сигнализации – это нарушение промышленной безопасности, предусматривающие опечатывания здания, объяснила юрист "Мемориала" Ирина Кутилова.

Что предшествовало: В Москве во время показа фильма Агнешки Холланд "Гарет Джонс" (в украинском прокате - "Цена правды") в офисе правозащитного центра "Мемориал" (признанного российскими властями "иностранным агентом") совершили нападение несколько десятков человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcия
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