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Англія спрощує в’їзд туристам

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 03:57
Англія спрощує в’їзд туристам
Фото: getty images

Вакцинованим туристам, які прибуватимуть в Англію з країн з низьким ризиком, спростять в’їзд, дозволивши використовувати експрес-тести на антиген замість дорогих лабораторних ПЛР-тестів.

Джерело: Reuters

Деталі: Британський уряд запроваджує із 24 жовтня правила, які дозволять туристам тестуватися більш швидкими і дешевшими ковід-тестами.

Вакцинованим мандрівникам або тим, кому не виповнилося 18 років, які прибули з країн не з "червоного списку", потрібно буде зробити експрес-тести.

"Скасування дорогого обов'язкового ПЛР-тестування сприятиме розвитку туристичної індустрії і стане важливим кроком вперед в нормалізації міжнародних подорожей", - йдеться в заяві держсекретаря з питань транспорту Гранта Шаппса.

Якщо ж експрес-тест покаже позитивний результат, то уряд надасть мандрівникові безкоштовний ПЛР-тест через Національну службу охорони здоров'я для підтвердження діагнозу.

Теми: Велика Британіятуризмкоронавірус
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