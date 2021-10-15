Англія спрощує в’їзд туристам

Вакцинованим туристам, які прибуватимуть в Англію з країн з низьким ризиком, спростять в’їзд, дозволивши використовувати експрес-тести на антиген замість дорогих лабораторних ПЛР-тестів.

Джерело: Reuters

Деталі: Британський уряд запроваджує із 24 жовтня правила, які дозволять туристам тестуватися більш швидкими і дешевшими ковід-тестами.

Вакцинованим мандрівникам або тим, кому не виповнилося 18 років, які прибули з країн не з "червоного списку", потрібно буде зробити експрес-тести.

"Скасування дорогого обов'язкового ПЛР-тестування сприятиме розвитку туристичної індустрії і стане важливим кроком вперед в нормалізації міжнародних подорожей", - йдеться в заяві держсекретаря з питань транспорту Гранта Шаппса.

Якщо ж експрес-тест покаже позитивний результат, то уряд надасть мандрівникові безкоштовний ПЛР-тест через Національну службу охорони здоров'я для підтвердження діагнозу.