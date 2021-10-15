Англия упрощает въезд туристам

Вакцинированным туристам, прибывающим в Англию из стран с низким риском, упростят въезд, позволив использовать экспресс-тесты на антиген вместо дорогих лабораторных ПЦР-тестов.

Источник: Reuters

Детали: Британское правительство вводит с 24 октября правила, которые позволят туристам тестироваться более быстрыми и дешевыми ковид-тестами.

Вакцинированным путешественникам или тем, кому не исполнилось 18 лет, прибывшим из стран не из "красного списка", нужно будет сделать экспресс-тесты.

"Отмена дорогого обязательного ПЦР-тестирование будет способствовать развитию туристической индустрии и станет важным шагом вперед в нормализации международных путешествий", - говорится в заявлении госсекретаря по вопросам транспорта Гранта Шаппса.

Если же экспресс-тест покажет положительный результат, то правительство предоставит путешественнику бесплатный ПЦР-тест через Национальную службу здравоохранения для подтверждения диагноза.