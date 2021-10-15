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Сідней скасує обов’язковий карантин для іноземних туристів

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 05:45
фото: getty images

Сідней скасує карантин COVID-19 для повністю вакцинованих іноземних мандрівників з 1 листопада, передвістивши повне повернення закордонних подорожей після більш ніж 19 місяців.

Джерело: прем'єр-міністр Нового Південного Уельсу Домінік Перротте, цитує Reuters

Пряма мова: "Ми хочемо, щоб люди повернулися, ми виводимо націю з пандемії ... ми відкриваємо Сідней і Новий Південний Уельс для світу".

Деталі: Австралія закрила кордони у березні 2020 року через пандемію, дозволивши в’їзд виключно громадянам та постійним мешканцям, які після прибуття повинні були пройти обов’язковий двотижневий карантин у готелях за свій рахунок.

Перехід до відкритих кордонів відбувається через те, що рівень щоденного інфікування в Новому Південному Уельсі знизився.

Загальна кількість випадків коронавірусу в країні відносно низька: близько 139 тисяч випадків захворювання та 1 506 смертей.

Теми: Австраліякарантинтуризм


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