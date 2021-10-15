Сидней отменит обязательный карантин для иностранных туристов

Сидней отменит карантин COVID-19 для полностью вакцинированных иностранных путешественников с 1 ноября, предвестив полный возврат заграничных путешествий после более чем 19 месяцев.

Источник: премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перрота, цитирует Reuters

Прямая речь: "Мы хотим, чтобы люди вернулись, мы выводим нацию с пандемии... мы открываем Сидней и Новый Южный Уэльс миру".

Детали: Австралия закрыла границы в марте 2020 году из-за пандемии, позволив въезд исключительно гражданам и постоянным жителям, которые по прибытии должны были пройти обязательный двухнедельный карантин в гостиницах за свой счет.

Переход к открытым границам происходит из-за того, что уровень ежедневного инфицирования в Новом Южном Уэльсе снизился.

Общее количество случаев коронавируса в стране относительно низкае: около 139 000 случаев заболевания и 1506 смертей.