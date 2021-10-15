Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Поліція Норвегії розглядає як теракт вбивство з лука 5 людей

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 08:59

Норвезька поліція розглядає вбивство п'ятьох людей, яке скоїв озброєний луком і стрілами  чоловік у місті Конгсберг, як терористичний акт.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Наразі 37-річного громадянина Данії підозрюють у нападі на багатьох людей з використанням кількох різновидів зброї, в тому числі лука та стріл.

Поліція з'ясовує, чи міг напад спровокувати інших жителів країни вдатися до подібних актів насильства. Поки що жодних вказівок на це немає, зазначили в поліції.

Розслідування інциденту триває, чоловік раніше уже перебував у полі зору поліції. Вони припускають, що підозрюваний в нападі особливо радикалізувався після того, яке нещодавно прийняв іслам.

Затриманий, який виявився місцевим жителем, перебуває під вартою і дає свідчення. За інформацією його адвоката, чоловік готовий до співпраці зі слідством. У прокуратурі заявили, що підозрюваний зізнався в скоєному.

Нагадаємо, 13 жовтня близько 6 вечора до поліції надійшли повідомлення про чоловіка, що ходить у центральній частині міста з луком і стрілами. Невдовзі його затримали. До того часу він встиг вбити п’ятьох і поранити двох людей, у тому числі поліцейського, який на момент інциденту не був на службі. 

Теми: Норвегіятероризм


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У ЗМІ розкрили ім'я підозрюваного в убивстві британського депутата

У Зеленського з’ясовують, як при Авакові до криміналітету хибно віднесли 108 людей

США анонсували випробування гіперзвукових ракет наземного базування

Карантин: у "червоному" Запоріжжі вводять обмеження

До США пускатимуть тільки щеплених, але не "Спутником V"

відеоNASA направило унікальну місію до Троянських астероїдів Юпітера

Усі новини...
Норвегія
У Норвегії розпочав роботу новий уряд
Поліція безпеки Норвегії розглядає напад з луком як теракт
У поліції Норвегії повідомили деталі про нападника з луком, що вбив 5 людей
Останні новини
05:40
Україна опинилася між Індією та Бразилією за поширеністю COVID
04:40
Бойовики в Кашмірі вбили сім мирних жителів
03:37
Семеро людей загинули в спалаху насильства під час фестивалю в Бангладеш
02:38
У ЗМІ розкрили ім'я підозрюваного в убивстві британського депутата
01:24
Арабська коаліція за добу знищила 160 хуситів в Ємені
00:24
У Росії вперше за час пандемії від COVID померли понад 1000 людей
23:59
На Луганщині затримали жінку за підозрою у причетності до бойовиків
23:08
У Зеленського з’ясовують, як при Авакові до криміналітету хибно віднесли 108 людей
22:31
МОЗ каже про велику кількість вакцини від грипу для України
21:58
фотоУкраїнець Молчанов виграв парний турнір ATP в Аліканте
Усі новини...