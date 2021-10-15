Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Полиция Норвегии рассматривает как теракт убийство из лука 5 человек

Пятница, 15 октября 2021, 08:59

Норвежская полиция рассматривает убийство пяти людей, которое совершил вооруженный луком и стрелами человек в городе Конгсберг, как террористический акт.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

37-летнего гражданина Дании подозревают в нападении на многих людей с использованием нескольких разновидностей оружия, в том числе луки и стрел.

Полиция выясняет, или могло нападение спровоцировать других жителей страны прибегнуть к подобным актам насилия. Пока что никаких указаний на это нет, отметили в полиции.

Расследование инцидента продолжается, мужчина раньше уже находился в поле зрения полиции. Они допускают, что подозреваемый в нападении особенно радикализировался после того, как недавно принял ислам.

Задержанный, оказавшийся местным жителем, находится под стражей и дает показания. По информации его адвоката, мужчина готов к сотрудничеству со следствием. В прокуратуре заявили, что подозреваемый сознался в содеянном.

Напомним, 13 октября около 6 вечера в полицию поступили сообщения о мужчине, который ходит в центральной части города с луком и стрелами. Его задержали мене чем через час. К тому времени он успел убить пятерых и ранить двух человек, в том числе полицейского, который на момент инцидента не был на службе.

Темы: Норвегиятерроризм
powered by lun.ua
Главное сегодня

В ГБР рассказали о новых фактах полицейского произвола: били и издевались

Главные новости пятницы и ночи: новые санкции СНБО, План обороны Украины

Из-за бунта к российской колонии стянули силовиков

Данилов об ответном огне в зоне ООС: Командир лично принимает решение

Pfizer/BioNTech просят ЕС разрешить ковид-прививки маленьким детям

дополненоСНБО утвердил первый в истории План обороны Украины – Данилов

Все новости...
Норвегия
В Норвегии начало работу новое правительство
Полиция безопасности Норвегии рассматривает нападение с луком как теракт
В полиции Норвегии сообщили детали о лучнике, убившем 5 человек
Последние новости
10:33
Полиция Британии считает терактом убийство депутата на встрече с избирателями
10:14
Витренко: НАК мог купить больше газа до ценовых рекордов. Виноват Ватерландер
09:52
В Индонезии в речке утонули 11 школьников
08:57
В ГБР рассказали о новых фактах полицейского произвола: били и издевались
08:21
В выходную пятницу в Украине обнаружили почти 13 тысяч случаев COVID
08:00
Главные новости пятницы и ночи: новые санкции СНБО, План обороны Украины
07:25
Российские наемники ранили украинского военного
06:32
В США за сутки – более полторы тысячи смертей от коронавируса
05:45
"Красная" зона: в Херсоне вдвое увеличилось количество желающих вакцинироваться
04:54
Экс-президент США Клинтон выздоравливает, но еще в больнице
Все новости...