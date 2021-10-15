Полиция Норвегии рассматривает как теракт убийство из лука 5 человек

Норвежская полиция рассматривает убийство пяти людей, которое совершил вооруженный луком и стрелами человек в городе Конгсберг, как террористический акт.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

37-летнего гражданина Дании подозревают в нападении на многих людей с использованием нескольких разновидностей оружия, в том числе луки и стрел.

Полиция выясняет, или могло нападение спровоцировать других жителей страны прибегнуть к подобным актам насилия. Пока что никаких указаний на это нет, отметили в полиции.

Расследование инцидента продолжается, мужчина раньше уже находился в поле зрения полиции. Они допускают, что подозреваемый в нападении особенно радикализировался после того, как недавно принял ислам.

Задержанный, оказавшийся местным жителем, находится под стражей и дает показания. По информации его адвоката, мужчина готов к сотрудничеству со следствием. В прокуратуре заявили, что подозреваемый сознался в содеянном.

Напомним, 13 октября около 6 вечера в полицию поступили сообщения о мужчине, который ходит в центральной части города с луком и стрелами. Его задержали мене чем через час. К тому времени он успел убить пятерых и ранить двух человек, в том числе полицейского, который на момент инцидента не был на службе.