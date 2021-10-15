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"Яку статтю я порушив?": пасажир літака скандалив через прохання вдягнути маску

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 09:27
Яку статтю я порушив?: пасажир літака скандалив через прохання вдягнути маску
Ілюстративне фото Ельдара Сарахмана, УП

На борту літака лоукостера WizzAir, що прямував із Ларнаки (Кіпр) до Києва, один із пасажирів відмовлявся вдягнути захисну маску і скандалив зі стюардесами, у Києві на борт викликали правоохоронців.

Джерело: відео і пост, опубліковані на сторінці "Оперативний" у Facebook

Дослівно: "На борту літака сполученням Ларнака – Київ неадекватний чоловік чіплявся до всіх – до бортпровідників, до інших пасажирів… Почалося все з того, що йому сказали, що необхідно одягнути маску. Увесь час у повітрі чоловік не міг заспокоїтися і на хвилину".

Деталі: Судячи з відео, чоловік лаявся і стверджував, що в нього зламаний ніс і йому нічим дихати. "Я маю тут померти?", – питав він у стюардес і закликав заспокоювати інших пасажирів, а не його.  

Маску він не вдягнув.

По прильоту до Києва на борт викликали поліцейських. Їм чоловік намагався довести, що нічого не порушував і вимагав послатися на закон: "Яку статтю я порушив?".

Чи справді його затримали, поки невідомо.

Теми: авіакарантин
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