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"Яку статтю я порушив?": пасажир літака скандалив через прохання вдягнути маску

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 09:27
Ілюстративне фото Ельдара Сарахмана, УП

На борту літака лоукостера WizzAir, що прямував із Ларнаки (Кіпр) до Києва, один із пасажирів відмовлявся вдягнути захисну маску і скандалив зі стюардесами, у Києві на борт викликали правоохоронців.

Джерело: відео і пост, опубліковані на сторінці "Оперативний" у Facebook

Дослівно: "На борту літака сполученням Ларнака – Київ неадекватний чоловік чіплявся до всіх – до бортпровідників, до інших пасажирів… Почалося все з того, що йому сказали, що необхідно одягнути маску. Увесь час у повітрі чоловік не міг заспокоїтися і на хвилину".

Деталі: Судячи з відео, чоловік лаявся і стверджував, що в нього зламаний ніс і йому нічим дихати. "Я маю тут померти?", – питав він у стюардес і закликав заспокоювати інших пасажирів, а не його.  

Маску він не вдягнув.

По прильоту до Києва на борт викликали поліцейських. Їм чоловік намагався довести, що нічого не порушував і вимагав послатися на закон: "Яку статтю я порушив?".

Чи справді його затримали, поки невідомо.

Теми: авіакарантин


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