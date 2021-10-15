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"Какую статью я нарушил?": Пассажир самолета скандалил из-за просьбы надеть маску

Пятница, 15 октября 2021, 09:27
Иллюстративное фото Эльдара Сарахмана, УП

На борту самолета лоукостера WizzAir, следовавшего из Ларнаки (Кипр) в Киев, один из пассажиров отказывался надеть защитную маску и скандалил со стюардессами, в Киеве на борт вызвали полицию.

Источник: видео и пост, опубликованные на странице "Оперативный" в Facebook

Дословно: "На борту самолета сообщением Ларнака – Киев неадекватный мужчина приставал ко всем – к бортпроводникам, к другим пассажирам... Началось все с того, что ему сказали, что необходимо надеть маску. Все время в воздухе человек не мог успокоиться ни на минуту".

Детали: Судя по видео, человек ругался и утверждал, что у него сломан нос и ему нечем дышать. "Я должен здесь умереть?", – спрашивал он у стюардесс и призывал успокаивать других пассажиров, а не его.

Маску он не надел.

По прилету в Киев на борт вызвали полицейских. Им мужчина пытался доказать, что ничего не нарушал и требовал сослаться на закон: "Какую статью я нарушил?".

Действительно ли его задержали, пока неизвестно.

Темы: авиакарантин
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