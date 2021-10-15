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Картину Бенксі, частково порізану шредером, продали за рекордні $25,4 млн

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 11:28
Фото sothebys.com

На аукціоні Sotheby's картина Бенксі "Любов в сміттєвому баку", яка частково була знищена вбудованим в раму шредером у 2018 році, продана за рекордну для художника суму в 18,58 млн фунтів стерлінгів (близько $25,4 млн).

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті аукціону.

У жовтні 2018 року "Дівчинка з повітряною кулею" була продана на аукціоні Sotheby's за 1 мільйон фунтів стерлінгів. Відразу ж після закінчення торгів малюнок став самознищуватися.

У рамі картини, як виявилося, був вбудований шредер. Це зробив сам Бенксі, який і натиснув кнопку після торгів. Він опублікував це відео пізніше у себе в Інстаграмі.

Вважається, що шредер повинен був повністю розрізати картину, але в його механізмі щось зламалося, і приблизно половина полотна залишилася недоторканою.

Власниця "Дівчинки з повітряною кулею", яка побажала залишитися анонімною, не стала анулювати покупку. При цьому вона дала картині нову назву – "Любов у сміттєвому баку".

Раніше найдорожчим твором Бенксі була картина про медсестру-супергероїню, яку продали за 16,8 мільйона фунтів на торгах в березні 2021 року.

Бенксі подарував картину університетській лікарні Саутгемптона в травні минулого року на знак вдячності за зусилля медиків з Національної служби охорони здоров'я (NHS) в боротьбі з коронавірусом.

Теми: культурааукціон


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