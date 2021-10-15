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Картину Бэнкси, частично порезанную шредером, продали за рекордные $25,4 млн

Пятница, 15 октября 2021, 11:28

На аукционе Sotheby's картина Бэнкси "Любовь в мусорном баке", которая частично была уничтожена встроенным в рамку шредером в 2018 году, продана за рекордную для художника сумму в 18,58 млн фунтов стерлингов (около $25,4 млн).

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте аукциона.

В октябре 2018 года "Девочка с воздушным шаром" была продана на аукционе Sothebyʼs за 1 миллион фунтов стерлингов. Сразу же после окончания торгов рисунок стал самоуничтожаться.

В раму картины, как оказалось, был встроен шредер. Это сделал сам Бэнкси, и нажал кнопку после торгов. Считается, что он должен был полностью разрезать картину, но в его механизме что-то сломалось, и примерно половина полотна осталась нетронутой.

Владелица "Девочки с воздушным шаром", пожелавшая остаться анонимной, не стала аннулировать покупку. При этом она дала картине новое название – "Любовь в мусорном баке".

Раньше самым дорогим произведением Бэнкси была картина о медсестре-супергероине, которую продали за 16,8 миллиона фунтов на торгах в марте 2021 года.

Бэнкси подарил картину университетской больнице Саутгемптона в мае прошлого года в знак признательности за усилия медиков из Национальной службы здравоохранения (NHS) в борьбе с коронавирусом.

Предыдущий рекорд для картин Бэнкси был установлен два года назад: картину, на которой нарисован парламент Великобритании с приматами в зале заседаний, продали на аукционе за $12 миллионов.

Темы: культурааукцион
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