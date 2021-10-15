У Києві суд виніс вирок серійному крадію

У Києві до 5 років 6 місяців позбавлення волі засудили серійного крадія.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури у коментарі УП

Деталі: Так досудовим розслідуванням встановлено понад 30 епізодів злочинної діяльності 40-річного чоловіка.

На території Деснянського району столиці він розбивав скло та викрадав з автомобілів відеореєстратори, інструменти, запчастини та інші речі. Вказаними діями зловмисник завдав потерпілим матеріальної шкоди на загальну суму понад 49 тисяч гривень.

У прокуратурі відзначають, що після обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, кількість крадіжок з автомобілів на території району значно зменшилась.

На цей час суд визнав зловмисника винним та призначив покарання у виді 5 років 6 місяців ув’язнення.