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В Киеве суд вынес приговор серийному вору

Пятница, 15 октября 2021, 12:30
В Киеве суд вынес приговор серийному вору
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА UNSPLASH

В Киеве до 5 лет 6 месяцев лишения свободы осудили серийного вора.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры в комментарии УП

Детали: Так досудебным расследованием установлено более 30 эпизодов преступной деятельности 40-летнего мужчины.

На территории Деснянского района столицы он разбивал стекло и похищал из автомобилей видеорегистраторы, инструменты, запчасти и другие вещи. Указанными действиями злоумышленник нанес потерпевшим материальный ущерб на общую сумму более 49 тысяч гривен.

В прокуратуре отмечают, что после избрания злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей, количество краж из автомобилей на территории района значительно уменьшилось.

В настоящее время суд признал злоумышленника виновным и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев заключения.

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратура
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