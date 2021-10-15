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Помірне тепло, лише подекуди збризне дощик - прогноз на вихідні

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 13:33
Помірне тепло, лише подекуди збризне дощик - прогноз на вихідні
фото УП

Наприкінці тижня в Україні збережеться помірно тепла погода без опадів, лише в суботу в кількох областях невеликий дощ.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У суботу 16 жовтня в Україні буде помірно тепло, без опадів, лише вдень у більшості центральних і північних областей місцями невеликий дощ.

Вночі вранці в західних, північних і центральних областях місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в південній частині 5-10°; вдень в Україні 10-15°, в південних і східних областях до 17°.

У Києві - без опадів; температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

У неділю в Україні без опадів. Вітер західний, північно-західний, у південній та східній частинах північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на півдні, 17 жовтня і на сході країни 3-8° тепла; вдень 9-14°, в південних і східних областях 12-17°.

У столиці 17 жовтня опадів не очікується. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.

"Українська правда" в Threads

Теми: погода
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