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Умеренное тепло, лишь кое-где брызнет дождик - прогноз на выходные

Пятница, 15 октября 2021, 13:33
Умеренное тепло, лишь кое-где брызнет дождик - прогноз на выходные
фото УП

В конце недели в Украине сохранится умеренно теплая погода без осадков, лишь в субботу в ряде областей небольшой дождь.

Источник: "Интерфакс-Украина", со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В субботу 16 октября в Украине будет умеренно тепло, без осадков, лишь днем в большинстве центральных и северных областей местами небольшой дождь.

Ночью утром в западных, северных и центральных областях местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в южной части 5-10°; днем в Украине 10-15°, в южных и восточных областях до 17°.

В Киеве - без осадков; температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

В воскресенье в Украине без осадков. Ветер западный, северо-западный, в южной и восточной частях северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, на юге, 17 октября и на востоке страны 3-8° тепла; днем 9-14°, в южных и восточных областях 12-17°.

В столице 17 октября осадков не ожидается. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.

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Темы: погода
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