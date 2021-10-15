Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У британській лабораторії зупинили тести на COVID-19 через 43 тисячі помилкових результатів

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 13:40
У британській лабораторії зупинили тести на COVID-19 через 43 тисячі помилкових результатів
ілюстративне фото ковід-тесту. Unsplash

У приватній лабораторії англійського міста Вулвергемптон призупинили тестування на коронавірус після того, як понад 40 тисяч результатів тестів виявилися неправильними.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Було розпочато розслідування повідомлень про людей, які отримали негативні результати ПЛР-тесту після того, як вони раніше отримали позитивний результат експрес-тестів на антиген COVID-19.

За оцінками влади, в лабораторії Immensa Health Clinic у Вулверхемптоні було оброблено 400 000 проб на коронавірус, і приблизно 43 000 осіб могли отримати неправильні результати в період з 8 вересня по 12 жовтня.

У британській службі охорони здоров'я підкреслили, що в цілому з експрес-тестами "немає технічних проблем", додавши, що інші лабораторії "працюють нормально".

"Це ізольований інцидент, який приписують одній лабораторії", - заявили в службі, сказавши, що всі зразки тепер перенаправляються в інші лабораторії.

Влада також зв'язується з людьми, які все ще можуть бути заразними, щоб порадити їм пройти ще один тест, в той час, як близьким контактам з симптомами також буде настійно рекомендовано пройти тестування.

Теми: Велика БританіякоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Велика Британія
Росія не визнає свою крихкість: розкол в армії реальний, а втрати жахливі – Воллес
Розвідка Британії: Україна і Росія трохи просунулись на різних напрямках
Ми не можемо допустити, щоб війна в Україні тривала ще 500 днів – Британія в ООН
Останні новини
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
Усі новини...
Реклама: