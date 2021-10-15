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В британской лаборатории остановили тесты на COVID-19 из-за 43 000 неверных результатов

Пятница, 15 октября 2021, 13:40
иллюстративное фото ковид-теста. Unsplash

В частной лаборатории английского города Вулвергемптон приостановили тестирование на коронавирус после того, как более 40 тысяч результатов тестов оказались неправильными.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Было начато расследование сообщений о людях, получивших отрицательные результаты ПЦР-теста после того, как они ранее получили положительный результат экспресс-тестов на антиген COVID-19.

По оценкам властей, в лаборатории Immensa Health Clinic в Вулверхэмптоне было обработано 400 000 проб на коронавирус, и примерно 43 000 человек могли получить неверные результаты в период с 8 сентября по 12 октября.

В британской службе здравоохранения подчеркнули, что в целом с экспресс-тестами "нет технических проблем", добавив, что другие лаборатории "работают нормально".

"Это изолированный инцидент, приписываемый одной лаборатории", - заявили в службе, сказав, что все образцы теперь перенаправляются в другие лаборатории.

Власти такде связывается с людьми, которые все еще могут быть заразными, чтобы посоветовать им пройти еще один тест, в то время как близким контактам с симптомами также будет настоятельно рекомендовано пройти тестирование.

Темы: ВеликобританиякоронавирусCovid-2019
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