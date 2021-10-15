Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ЄС може ухвалити п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка у листопаді – ЗМІ

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 14:15
ФОТО: BELTA.BY

У Брюсселі очікують, що п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка у Білорусі може бути запроваджено у листопаді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише DW із посиланням на високопосадовця ЄС.

"Ми працюємо над п'ятим пакетом санкцій, який, як я очікую, можуть ухвалити колись у листопаді", - сказав співрозмовник видання.

Брюссельські чиновники готують санкції спільно з представниками країн ЄС, однак їхнє ухвалення - це політичне рішення усіх 27 держав-членів Євросоюзу, тому зі стовідсотковою впевненістю у структурах ЄС ніхто не може прогнозувати запровадження обмежувальних заходів.

Нагадаємо, депутати Європарламенту закликали розширити санкції проти білоруської влади, а також наголосили на необхідності розглянути у Міжнародному суді злочини Лукашенка проти громадян країни.

Депутати закликали країни ЄС продовжувати посилювати цільові економічні санкції, зосереджуючись на ключових білоруських секторах, і терміново продовжити роботу над п’ятим пакетом санкцій проти білоруських фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у репресіях.

4 жовтня парламент Білорусі ухвалив законопроєкт про зупинення дії Угоди про реадмісію з Європейським Союзом.

Теми: ЄСсанкціїЛукашенкоБілорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоВлада Кабо-Верде, де "ховається" Поклонська, видала США посланця Мадуро

Погода порадує українців теплом і сонцем

Україна переходить на зимовий час в кінці жовтня

Росія нарощує продажі своїх препаратів, не визнаних вакцинами

У Львові вводять посилений карантин

Головні новини суботи і ночі: місія NASA, обмеження в Запоріжжі

Усі новини...
ЄС
Посли G7 обговорили з главою НБУ виконання зобов'язань за програмою МВФ
Прем'єр головуючої в ЄС Словенії назвав євродепутатів "ляльками Сороса"
В МЗС РФ пообіцяли відповідь на розширення санкцій ЄС за підрив суверенітету України
Останні новини
14:21
Британія планує прийняти закон, який дозволить "виправляти" рішення ЄСПЛ
13:57
У Києві за добу додався 451 хворий на Covid, серед заражених – десятки дітей
13:19
Меркель закликала Ердогана до співпраці
12:56
фотоВлада Кабо-Верде, де "ховається" Поклонська, видала США посланця Мадуро
12:18
фотоУ Харкові жінку загризли її бійцівські собаки
12:09
На Афоні врятували двох українців, які два дні блукали в горах
11:52
Погода порадує українців теплом і сонцем
11:23
Як арешт Саакашвілі змінив політичні розклади в Грузії
11:19
Німецькі "Зелені" проведуть голосування за продовження переговорів про коаліцію
11:11
Lidl готується зайти на ринок України та конкурувати з АТБ – ЗМІ
Усі новини...