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ЄС може ухвалити п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка у листопаді – ЗМІ

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 14:15
ЄС може ухвалити п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка у листопаді – ЗМІ
ФОТО: BELTA.BY

У Брюсселі очікують, що п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка у Білорусі може бути запроваджено у листопаді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише DW із посиланням на високопосадовця ЄС.

"Ми працюємо над п'ятим пакетом санкцій, який, як я очікую, можуть ухвалити колись у листопаді", - сказав співрозмовник видання.

Брюссельські чиновники готують санкції спільно з представниками країн ЄС, однак їхнє ухвалення - це політичне рішення усіх 27 держав-членів Євросоюзу, тому зі стовідсотковою впевненістю у структурах ЄС ніхто не може прогнозувати запровадження обмежувальних заходів.

Нагадаємо, депутати Європарламенту закликали розширити санкції проти білоруської влади, а також наголосили на необхідності розглянути у Міжнародному суді злочини Лукашенка проти громадян країни.

Депутати закликали країни ЄС продовжувати посилювати цільові економічні санкції, зосереджуючись на ключових білоруських секторах, і терміново продовжити роботу над п’ятим пакетом санкцій проти білоруських фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у репресіях.

4 жовтня парламент Білорусі ухвалив законопроєкт про зупинення дії Угоди про реадмісію з Європейським Союзом.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСсанкціїЛукашенкоБілорусь
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