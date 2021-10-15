ЄС може ухвалити п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка у листопаді – ЗМІ
У Брюсселі очікують, що п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка у Білорусі може бути запроваджено у листопаді.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише DW із посиланням на високопосадовця ЄС.
"Ми працюємо над п'ятим пакетом санкцій, який, як я очікую, можуть ухвалити колись у листопаді", - сказав співрозмовник видання.
Брюссельські чиновники готують санкції спільно з представниками країн ЄС, однак їхнє ухвалення - це політичне рішення усіх 27 держав-членів Євросоюзу, тому зі стовідсотковою впевненістю у структурах ЄС ніхто не може прогнозувати запровадження обмежувальних заходів.
Нагадаємо, депутати Європарламенту закликали розширити санкції проти білоруської влади, а також наголосили на необхідності розглянути у Міжнародному суді злочини Лукашенка проти громадян країни.
Депутати закликали країни ЄС продовжувати посилювати цільові економічні санкції, зосереджуючись на ключових білоруських секторах, і терміново продовжити роботу над п’ятим пакетом санкцій проти білоруських фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у репресіях.
4 жовтня парламент Білорусі ухвалив законопроєкт про зупинення дії Угоди про реадмісію з Європейським Союзом.