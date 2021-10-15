Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ЕС может принять пятый пакет санкций против режима Лукашенко в ноябре – СМИ

Пятница, 15 октября 2021, 14:15
ФОТО: BELTA.BY

В Брюсселе ожидают, что пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко в Беларуси может быть введен в ноябре.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет DW со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

"Мы работаем над пятым пакетом санкций, который, как я ожидаю, могут принять в ноябре", - сказал собеседник издания.

Брюссельские чиновники готовят санкции совместно с представителями стран ЕС, однако их принятие - это политическое решение всех 27 государств-членов Евросоюза, поэтому со стопроцентной уверенностью в структурах ЕС никто не может прогнозировать введение ограничительных мер.

Напомним, депутаты Европарламента призвали расширить санкции против белорусских властей, а также подчеркнули необходимость рассмотреть в Международном суде преступления Лукашенко против граждан страны.

Депутаты призвали страны ЕС продолжать усиливать целевые экономические санкции, сосредотачиваясь на ключевых белорусских секторах, и срочно продолжить работу над пятым пакетом санкций против белорусских физических и юридических лиц, участвующих в репрессиях.

4 октября парламент Беларуси принял законопроект о приостановлении действия Соглашения о реадмиссии с Европейским Союзом.

Темы: ЕСсанкцииЛукашенкоБеларусь
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВласти Кабо-Верде, где "прячется" Поклонская, выдали США посланника Мадуро

Погода порадует украинцев теплом и солнцем

Украина переходит на зимнее время в конце октября

Россия наращивает продажи своих препаратов, не признанных вакцинами

Во Львове вводят усиленный карантин

Главные новости субботы и ночи: миссия NASA, ограничения в Запорожье

Все новости...
ЕС
Послы G7 обсудили с главой НБУ выполнение обязательств по программе МВФ
Премьер председательствующей в ЕС Словении назвал евродепутатов "куклами Сороса"
В МИД РФ пообещали ответ на расширение санкций ЕС за подрыв суверенитета Украины
Последние новости
14:21
Британия планирует принять закон, который позволит "исправлять" решения ЕСПЧ
13:57
В Киеве за сутки "плюс" 451 больной Covid, среди зараженных – десятки детей
13:19
Меркель призвала Эрдогана к сотрудничеству
12:56
фотоВласти Кабо-Верде, где "прячется" Поклонская, выдали США посланника Мадуро
12:18
фотоВ Харькове женщину загрызли ее бойцовские собаки
12:09
На Афоне спасли двух украинцев, которые два дня блуждали в горах
11:52
Погода порадует украинцев теплом и солнцем
11:23
Как арест Саакашвили изменил политические расклады в Грузии
11:19
Немецкие "Зеленые" проведут голосование за продолжение переговоров о коалиции
11:11
Lidl готовится зайти на рынок Украины и конкурировать с АТБ – СМИ
Все новости...