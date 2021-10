В Афганістані у мечеті стався вибух: десятки загиблих і поранених

На півдні Афганістану стався вибух у мечеті, коли там тривала молитва, загинули щонайменше 32 людини, а ще 45 - отримали поранення.

Джерело: Al Jazeera, BBC

Деталі: Вибух стався 15 жовтня у місті Кандагар у шиїтській мечеті Бібі-Фатіма, коли та була заповнена людьми.

За інформацією зі ЗМІ, загинули 32 людини, а ще 45 - отримали поранення.

Очевидці розповідають, що чули три вибухи: один біля головних дверей мечеті, інший - у південній стороні, третій - де віряни миються.

Журналісти повідомляють, що на місце вибуху приїхали щонайменше 15 машин швидкої допомоги.

At least 32 people have been killed and 45 others wounded after an explosion went off inside a Shia mosque in Afghanistan’s southern city of Kandahar https://t.co/858H4UrIgC pic.twitter.com/ypX5Ixd14s