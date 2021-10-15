Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Афганістані у мечеті стався вибух: десятки загиблих і поранених

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 15:27
фото: getty images

На півдні Афганістану стався вибух у мечеті, коли там тривала молитва, загинули щонайменше 32 людини, а ще 45 - отримали поранення.

Джерело: Al JazeeraBBC

Деталі: Вибух стався 15 жовтня у місті Кандагар у шиїтській мечеті Бібі-Фатіма, коли та була заповнена людьми.

За інформацією зі ЗМІ, загинули 32 людини, а ще 45 - отримали поранення.

Очевидці розповідають, що чули три вибухи: один біля головних дверей мечеті, інший - у південній стороні, третій - де віряни миються.

Журналісти повідомляють, що на місце вибуху приїхали щонайменше 15 машин швидкої допомоги.

Лікарня міста заповнена пацієнтами. Потерпілі продовжують надходити.

Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальність.

Представники "Талібану" прибули на місце вибуху.

Нагадаємо:

  • У жовтні в Афганістані сталося кілька вибухів у мечетях. Загинули десятки людей, десятки - постраждалих. 
  • Відповідальність за вибухи узяло угруповання ISIS-K - "філія" ІДІЛу, яка діє в Афганістані та Пакистані.

Українська правда
Теми: АфганістанвибухТалібанрелігіяіслам


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоВлада Кабо-Верде, де "ховається" Поклонська, видала США посланця Мадуро

Погода порадує українців теплом і сонцем

Україна переходить на зимовий час в кінці жовтня

Росія нарощує продажі своїх препаратів, не визнаних вакцинами

У Львові вводять посилений карантин

Головні новини суботи і ночі: місія NASA, обмеження в Запоріжжі

Усі новини...
Афганістан
У G20 погодилися залучити талібів до розподілу допомоги для Афганістану
Перші переговори з Талібаном США назвали "відкритими та професійними"
ЗМІ: США зустрінуться з "Талібаном" на перших переговорах на високому рівні після виводу військ
Останні новини
14:56
Економічний ефект від "енергетичного безвізу" може скласти $1,5 млрд щороку – Шмигаль
14:46
Партія Курца різко втратила підтримку в Австрії через корупційний скандал - опитування
14:33
Кілька чеських енергокомпаній зупинили свою діяльність
14:21
Британія планує прийняти закон, який дозволить "виправляти" рішення ЄСПЛ
13:57
У Києві за добу додався 451 хворий на Covid, серед заражених – десятки дітей
13:19
Меркель закликала Ердогана до співпраці
12:56
фотоВлада Кабо-Верде, де "ховається" Поклонська, видала США посланця Мадуро
12:18
фотоУ Харкові жінку загризли її бійцівські собаки
12:09
На Афоні врятували двох українців, які два дні блукали в горах
11:52
Погода порадує українців теплом і сонцем
Усі новини...