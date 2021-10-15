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В Афганістані у мечеті стався вибух: десятки загиблих і поранених

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 15:27
В Афганістані у мечеті стався вибух: десятки загиблих і поранених
фото: getty images

На півдні Афганістану стався вибух у мечеті, коли там тривала молитва, загинули щонайменше 32 людини, а ще 45 - отримали поранення.

Джерело: Al JazeeraBBC

Деталі: Вибух стався 15 жовтня у місті Кандагар у шиїтській мечеті Бібі-Фатіма, коли та була заповнена людьми.

За інформацією зі ЗМІ, загинули 32 людини, а ще 45 - отримали поранення.

Очевидці розповідають, що чули три вибухи: один біля головних дверей мечеті, інший - у південній стороні, третій - де віряни миються.

Журналісти повідомляють, що на місце вибуху приїхали щонайменше 15 машин швидкої допомоги.

Лікарня міста заповнена пацієнтами. Потерпілі продовжують надходити.

Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальність.

Представники "Талібану" прибули на місце вибуху.

Нагадаємо:

  • У жовтні в Афганістані сталося кілька вибухів у мечетях. Загинули десятки людей, десятки - постраждалих. 
  • Відповідальність за вибухи узяло угруповання ISIS-K - "філія" ІДІЛу, яка діє в Афганістані та Пакистані.

Українська правда

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Теми: АфганістанвибухТалібанрелігіяіслам
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