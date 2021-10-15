В Афганістані у мечеті стався вибух: десятки загиблих і поранених

На півдні Афганістану стався вибух у мечеті, коли там тривала молитва, загинули щонайменше 32 людини, а ще 45 - отримали поранення.

Джерело: Al Jazeera, BBC

Деталі: Вибух стався 15 жовтня у місті Кандагар у шиїтській мечеті Бібі-Фатіма, коли та була заповнена людьми.

За інформацією зі ЗМІ, загинули 32 людини, а ще 45 - отримали поранення.

Очевидці розповідають, що чули три вибухи: один біля головних дверей мечеті, інший - у південній стороні, третій - де віряни миються.

Журналісти повідомляють, що на місце вибуху приїхали щонайменше 15 машин швидкої допомоги.

At least 32 people have been killed and 45 others wounded after an explosion went off inside a Shia mosque in Afghanistan’s southern city of Kandahar https://t.co/858H4UrIgC pic.twitter.com/ypX5Ixd14s — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 15, 2021

Лікарня міста заповнена пацієнтами. Потерпілі продовжують надходити.

Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальність.

Представники "Талібану" прибули на місце вибуху.

At least 16 people were killed and dozens more injured in an explosion at a Shia mosque during Friday prayers in Kandahar, Afghanistan, a doctor sayshttps://t.co/Oeo3EVT6Sd — CNN Breaking News (@cnnbrk) October 15, 2021

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