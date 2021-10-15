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В Афганистане в мечети произошел взрыв: десятки погибших и раненых

Пятница, 15 октября 2021, 15:27
фото: getty images

На юге Афганистана произошел взрыв в мечети, когда там длилась молитва, погибли по меньшей мере 32 человека, а еще 45 - получили ранения.

Источник: Al Jazeera, BBC

Детали: Взрыв произошел 15 октября в городе Кандагар в шиитской мечети Биби-Фатима, когда она была заполнена людьми.

По информации из СМИ, погибли 32 человека, а еще 45 - получили ранения.

Очевидцы рассказывают, что слышали три взрыва: у главных дверей мечети, в южной стороне, там, где верующие моются.

Журналисты сообщают, что на место взрыва приехали не менее 15 машин скорой помощи.

Больница города заполнена пациентами. Пострадавшие продолжают поступать.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность.

Представители "Талибана" прибыли на место взрыва.

Напомним:

  • В октябре в Афганистане произошло несколько взрывов в мечетях. Погибли десятки человек, десятки - пострадавших.
  • Ответственность за взрывы взяла группировка ISIS-K - "филиал" и ИГИЛа, который действует в Афганистане и Пакистане.

Украинская правда
Темы: АфганистанвзрывТалибанрелигияислам
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