В Афганистане в мечети произошел взрыв: десятки погибших и раненых

На юге Афганистана произошел взрыв в мечети, когда там длилась молитва, погибли по меньшей мере 32 человека, а еще 45 - получили ранения.

Источник: Al Jazeera, BBC

Детали: Взрыв произошел 15 октября в городе Кандагар в шиитской мечети Биби-Фатима, когда она была заполнена людьми.

По информации из СМИ, погибли 32 человека, а еще 45 - получили ранения.

Очевидцы рассказывают, что слышали три взрыва: у главных дверей мечети, в южной стороне, там, где верующие моются.

Журналисты сообщают, что на место взрыва приехали не менее 15 машин скорой помощи.

