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"Нафтогаз" попросив Єврокомісію про долучення до дебатів щодо "Північного потоку-2"

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 15:38
Нафтогаз попросив Єврокомісію про долучення до дебатів щодо Північного потоку-2
ФОТО: GETTY IMAGES

НАК "Нафтогаз України" звернулася до Європейської комісії з проханням приєднатися як третій стороні до дебатів щодо сертифікації "Північного потоку - 2". 

Про це розповіла віцепрем'єр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина в інтерв'ю ТСН, повідомляє "Європейська правда". 

 "Нафтогаз" також звернувся до Єврокомісії, щоб долучитися до дебатів в якості третьої сторони, поки Єврокомісія буде готувати висновок щодо сертифікації "Північного потоку-2", - сказала Стефанішина.

Вона додала, щоб унеможливити будь-яку упередженість з українського боку, Єврокомісія звернулася до спеціальної агенції, яка функціонує в ЄС, щоб вони зробили неупереджений аналіз всіх ризиків і потенційних загроз, пов’язаних з реалізацією "Північного потоку-2". 

"Північний потік -2", який буде перекачувати газ з Росії до Німеччини, раніше заявив, що почав заповнювати один з двох своїх трубопроводів природним газом для випробувань.

Однак для початку поставок газу з РФ проєкту необхідна сертифікація в якості незалежного оператора транспортної системи.

Заявку на цю сертифікацію від компанії Nord Stream 2 Федеральне мережеве агентство отримало 13 вересня. Очікується, що вона буде розглянута протягом 4 місяців.

Потім проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок повинен бути готовий після ще двох або чотирьох місяців.

Теми: Північний потік-2НафтогазЄврокомісія
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