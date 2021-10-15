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"Нафтогаз" попросил Еврокомиссию о присоединении к дебатам по "Северному потоку-2"

Пятница, 15 октября 2021, 15:38
ФОТО: GETTY IMAGES

НАК "Нафтогаз Украины" обратился в Европейскую комиссию с просьбой присоединиться как третьей стороне к дебатам по сертификации "Северного потока - 2".

Об этом рассказала вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью ТСН, сообщает "Европейская правда".

"Нафтогаз" также обратился к Еврокомиссии, чтобы присоединиться к дебатам в качестве третьей стороны, пока Еврокомиссия будет готовить заключение по сертификации "Северного потока-2", - сказала Стефанишина.

Она добавила, чтобы исключить любую предвзятость с украинской стороны, Еврокомиссия обратилась к специальному агентству, которое функционирует в ЕС, чтобы они сделали непредвзятый анализ всех рисков и потенциальных угроз, связанных с реализацией "Северного потока-2".

"Северный поток-2", который будет перекачивать газ из России в Германию, ранее заявил, что начал заполнять один из двух своих трубопроводов природным газом для испытаний. Однако для начала поставок газа из РФ проекту необходима сертификация в качестве независимого оператора транспортной системы.

Заявку на эту сертификацию от компании Nord Stream 2 Федеральное сетевое агентство получило 13 сентября. Ожидается, что она будет рассмотрена в течение 4 месяцев. Затем проект решения будет направлен на изучение Еврокомиссии. Ее вывод должен быть готов через еще 2-4 месяца.

Темы: Северный поток-2НефтегазЕврокомиссия
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