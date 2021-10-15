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Британського депутата порізали ножем на зустрічі з виборцями в церкві

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 17:21

69-річний британський депутат від правлячої Консервативної партії отримав кілька ножових поранень під час зустрічі зі своїми виборцями в церкві.

Про це повідомляють очевидці події та британські ЗМІ, пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Девід Емесс отримав ножове поранення від людини, яка увійшла на збори його виборчого округу в церкві міста Лі-он-Сі в Ессексі.

Поліція повідомила, що чоловік був затриманий після нападу. 

Офіс депутата підтвердив, що він отримав ножове поранення, але не надав більше подробиць.

Медики надали допомогу пораненому політику на місці, серйозність його травм не відома. 

Емесс вперше був обраний до парламенту Британії в 1983 році, а потім балотувався на виборах в 1997 році.

Ножова атака на зустрічі Емесса з виборцями перегукується з вбивством депутатки Джо Кокс з Лейбористської партії в 2016 році всього за кілька днів до референдуму щодо Brexit.

Теми: Велика Британія
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