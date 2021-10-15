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Британского депутата порезали ножом на встрече с избирателями в церкви

Пятница, 15 октября 2021, 17:21

69-летний британский депутат от правящей Консервативной партии получил несколько ножевых ранений во время встречи со своими избирателями в церкви.

Об этом сообщают очевидцы происшествия и британские СМИ, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Дэвид Емесс получил ножевые ранения от человека, который вошел на собрание его избирательного округа в церкви города Ли-он-Си в Эссексе.

Полиция сообщила, что мужчина был задержан после нападения.

Офис депутата подтвердил, что он получил ножевое ранение, но не предоставил больше подробностей.

Медики оказали помощь раненому политику на месте, серьезность его травм не известна.

Емесс впервые был избран в парламент Великобритании в 1983 году, а затем баллотировался на выборах в 1997 году.

Ножевая атака на встрече Емесса с избирателями перекликается с убийством депутата Джо Кокс из Лейбористской партии в 2016 году всего за несколько дней до референдума по Brexit.

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Темы: Великобритания
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