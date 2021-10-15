У ДТП загинули патрульний, прикордонник і двоє дівчат

В автомобільній аварії на Закарпатті загинуло чотири людини. Патрульний, прикордонник і двоє дівчат їхали на Renault і зіткнулися з евакуатором.

Джерело: поліція Закарпатської області, Західне управління Держприкордонслужби та Патрульна поліція України

Деталі: Наразі відомо, що ДТП сталося у п’ятницю близько 4-ої години ранку в селі Великі Лучки Мукачівського району. В момент зіткнення евакуатор чіпляв автівку, яка кількома годинами раніше на цьому ж місці теж потрапила в ДТП - в’їхала на узбіччі в електроопору.

Одразу після удару Renault загорівся. На місці загинули всі четверо осіб, які перебували в палаючому легковику.

Керував автомобілем співробітник патрульної поліції Закарпаття, його пасажирами були військовослужбовець Чопського прикордонного загону та двоє дівчат віком 17 та 18 років. Усі загиблі мешканці міста Чоп.

Також численні травми отримав 44-річний водій евакуатора. Його госпіталізували з переломом черепа та внутрішньо-черепною травмою.

На місці події в той час перебувала слідчо-оперативна група поліції та наряд групи швидкого реагування, які забезпечували безпеку руху під час оформлення ДТП та роботи евакуатора.

За фактом події порушили справу за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох людей).

За даними поліції, загинув патрульний Ігор Марчишак. Йому був лише 21 рік. Служив у патрульній поліції з 2017 року, мав звання лейтенант.

Ігор Марчишак

У прикордонній службі повідомили, що їхнього загиблого колегу звали Юрій Балюк. Він був інспектором-кулеметником комендантського відділення. Служив у прикордонній службі з 2020 року. Йому було 25 років.