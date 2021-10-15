В ДТП погибли патрульный, пограничник и двое девушек

В автомобильной аварии на Закарпатье погибли четыре человека. Патрульный, пограничник и двое девушек ехали на Renault и врезались в эвакуатор.

Источник: полиция Закарпатской области, Западное управление Госпогранслужбы и Патрульная полиция Украина

Детали: Известно, что ДТП произошло в пятницу около 4 часов утра в селе Великие Лучки Мукачевского района. В момент столкновения эвакуатор цеплял машину, которая несколькими часами ранее на этом же месте тоже попала в ДТП - въехала на обочине в электроопору.

Сразу после удара Renault загорелся. На месте погибли все четверо, находившиеся в горящем легковушке.

Управлял автомобилем сотрудник патрульной полиции Закарпатья, его пассажирами были военнослужащий Чопского пограничного отряда и две девушки 17 и 18 лет. Все погибшие жители города Чоп.

Также многочисленные травмы получил 44-летний водитель эвакуатора. Его госпитализировали с переломом черепа и внутричерепной травмой.

На месте происшествия в то время находилась следственно-оперативная группа полиции и наряд группы быстрого реагирования, которые обеспечивали безопасность движения во время оформления ДТП и работы эвакуатора.

По факту происшествия возбуждено дело по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек).

По данным полиции, погиб патрульный Игорь Марчишак. Ему был всего 21 год. Служил в патрульной полиции с 2017 года, имел звание лейтенант.

Игорь Марчишак

В пограничной службе сообщили, что их погибшего коллегу звали Юрий Балюк. Он был инспектором-пулеметчиком комендантского отделения. Служил в пограничной службе с 2020 года. Ему было 25 лет.