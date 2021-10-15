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Українські бійці дали відсіч окупантам на Донбасі, "заспокоївши" їхню агресію

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 19:04
Українські бійці дали відсіч окупантам на Донбасі, заспокоївши їхню агресію
фото: ЗСУ

У п’ятницю російсько-окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню, на що українські військові відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.

Джерело: штаб операції Об’єднаних сил у Facebook

Деталі: 3 рази бойовики застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння. З боку ж ОС у цьому плані все було в межах договору.

Так, поблизу Новозванівки ворог двічі вів вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм та протитанковий ракетний комплекс. Неподалік Золотого-4 найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

В районі Авдіївки окупанти обстрілювали  наші позиції з мінометів калібру 82 мм. В бік Новотошківського противник відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів.

Ці обстріли не призвели до втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил.

Українська правда

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Теми: Донбасвійна
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