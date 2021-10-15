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Украинские бойцы дали отпор оккупантам на Донбассе, "успокоив" их агрессию

Пятница, 15 октября 2021, 19:04
Украинские бойцы дали отпор оккупантам на Донбассе, успокоив их агрессию
фото: ЗСУ

В пятницу российско-оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня, на что украинские военные открыли ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.

Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook

Детали: Три раза боевики применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. Со стороны же ОС в этом плане все было в рамках договора.

Так, вблизи Новозвановки враг дважды вел огонь, используя минометы калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс. Неподалеку Золотого-4 наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.

В районе Авдеевки оккупанты обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм. В сторону Новотошковского противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

Эти обстрелы не привели к потерям среди военнослужащих Объединенных сил.

Украинская правда

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Темы: Донбассвойна
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