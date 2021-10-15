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РНБО затвердила перший в історії План оборони України – Данілов

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 22:40
Фото з Facebook-сторінки операція Об'єднаних сил

Рада національної безпеки і оборони затвердила перший в історії України План оборони держави.

Джерело: брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова за результатами засідання ради у п’ятницю, Данілов у коментарі програмі "Свобода слова Савіка Шустера" 

Пряма мова: "Було затверджено вперше в історії сучасної України План оборони України".

Деталі: За його словами, це великий, "фундаментальний" документ, над яким працювали майже два роки.

Данілов пояснив, що План "дає чіткі відповіді на ті виклики, які сьогодні є перед нашою державою".

Крім того, повідомив секретар РНБО, у документі чітко прописано, в яких ситуаціях які органи мають бути задіяні і як вони повинні співпрацювати один з одним. Також там зазначається, в який спосіб в таких ситуаціях долучаються представники територіальної оборони.

Доповнено о 22:38: Пізніше у коментарі програмі "Свобода слова Савіка Шустера" Данілов розповів, що План оборони України є цілком таємним документом і стосується дій у разі "військової ситуації" в країні.

"Це буде відбуватися саме в час, якщо, не дай боже, у нас буде військова ситуація", – сказав він.

За словами Данілова, "президент дав доручення, буде обов’язково проведене велике навчання з цього приводу".

"Вперше за часи незалежності України є план нашої оборони, де є повна взаємодія всіх органів, це не стосується тільки військових, це стосується всіх органів центральної виконавчої влади, всієї місцевої влади, це стосується застосування того закону, який ми влітку прийняли – Закон про національний супротив, там всі ці компоненти зведені в єдину систему координат", – зазначив він.

Євген Кізілов, Катерина Тищенко, УП
Теми: РНБОарміяЗбройні сили


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