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СНБО утвердил первый в истории План обороны Украины – Данилов

Пятница, 15 октября 2021, 22:40
СНБО утвердил первый в истории План обороны Украины – Данилов
Фото с Facebook-страницы операции Объединенных сил

Совет национальной безопасности и обороны утвердил первый в истории Украины План обороны государства.

Источник: брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова по результатам заседания совета в пятницу, Данилов в комментарии программе "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Был утвержден впервые в истории современной Украины План обороны Украины".

Детали: По его словам, это большой, "фундаментальный" документ, над которым работали почти два года.

Данилов объяснил, что План "дает четкие ответы на те вызовы, которые сегодня стоят перед нашим государством".

Кроме того, сообщил секретарь СНБО, в документе четко прописано, в каких ситуациях какие органы должны быть задействованы и как они должны сотрудничать друг с другом. Также там отмечается, каким образом в таких ситуациях задействуются представители территориальной обороны.

Дополнено в 22:38: Позже в комментарии программе "Свобода слова Савика Шустера" Данилов рассказал, что План обороны Украины является совершенно секретным документом и касается действий в случае "военной ситуации" в стране.

"Это будет происходить именно в то время, если, не дай бог, у нас будет военная ситуация", – сказал он.

По словам Данилова, "президент дал поручение, будет обязательно проведено большое обучение по этому поводу".

"Впервые за время независимости Украины есть план нашей обороны, где есть полное взаимодействие всех органов, это не касается только военных, это касается всех органов центральной исполнительной власти, всей местной власти, это касается применения того закона, который мы летом приняли – Закон о национальном сопротивлении, там все эти компоненты сведены в единую систему координат", – отметил он.

Евгений Кизилов, Катерина Тищенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СНБОармияВооруженные силы
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