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Суд ООН призначив другий раунд письмових пояснень у справі України проти РФ

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 21:13

Міжнародний суд ООН призначив другий раунд письмових пояснень у справі Україна проти Росії, яка стосується систематичних порушень Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Про це повідомило МЗС України у п’ятницю, пише "Європейська правда".

Відповідно до рішення cуду, Україна має подати відповідь на контрмеморандум Росії до 8 квітня 2022 року, після чого Росія повинна подати свій письмовий документ до 8 грудня 2022 року. 

Після подання фінальних письмових заперечень сторонами, суд призначить дату усних слухань по суті справи та прийме остаточне рішення. 

Раніше МЗС заявляло, що Україна не має сумнівів у тому, що всі відповіді та аргументи, які Росія подала до Міжнародного суду ООН у своєму контрмеморандумі, суд визнає необґрунтованими. 

Про український меморандум ЄвроПравда писала у статті:  Шість тонн доказів проти Росії: що передала Україна до Міжнародного суду ООН.

Нагадаємо, що у листопаді 2019 року Міжнародний суд ООН прийняв рішення, яким відкинув усі попередні заперечення Росії щодо наявності в суду юрисдикції, постановив розглядати претензії України по суті та наказав Росії надати пояснення по суті заявлених Україною вимог.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНсуд
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