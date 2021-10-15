Суд ООН призначив другий раунд письмових пояснень у справі України проти РФ

Міжнародний суд ООН призначив другий раунд письмових пояснень у справі Україна проти Росії, яка стосується систематичних порушень Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Про це повідомило МЗС України у п’ятницю, пише "Європейська правда".

Відповідно до рішення cуду, Україна має подати відповідь на контрмеморандум Росії до 8 квітня 2022 року, після чого Росія повинна подати свій письмовий документ до 8 грудня 2022 року.

Після подання фінальних письмових заперечень сторонами, суд призначить дату усних слухань по суті справи та прийме остаточне рішення.

Раніше МЗС заявляло, що Україна не має сумнівів у тому, що всі відповіді та аргументи, які Росія подала до Міжнародного суду ООН у своєму контрмеморандумі, суд визнає необґрунтованими.

Про український меморандум ЄвроПравда писала у статті: Шість тонн доказів проти Росії: що передала Україна до Міжнародного суду ООН.

Нагадаємо, що у листопаді 2019 року Міжнародний суд ООН прийняв рішення, яким відкинув усі попередні заперечення Росії щодо наявності в суду юрисдикції, постановив розглядати претензії України по суті та наказав Росії надати пояснення по суті заявлених Україною вимог.