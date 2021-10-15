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Суд ООН назначил второй раунд письменных объяснений по делу Украины против РФ

Пятница, 15 октября 2021, 21:13

Международный суд ООН назначил второй раунд письменных объяснений по делу Украины против России, которое касается систематических нарушений Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом сообщил МИД Украины в пятницу, пишет "Европейская правда".

Согласно решению суда, Украина должна подать ответ на контр-меморандум России до 8 апреля 2022 года, после чего Россия должна подать свой письменный документ до 8 декабря 2022 года.

После представления финальных письменных возражений сторонами суд назначит дату устных слушаний по существу дела и примет окончательное решение.

Раньше МИД заявлял, что Украина не сомневается в том, что все ответы и аргументы, которые Россия подала в Международный суд ООН в своем контр-меморандум, суд признает необоснованными.

Об украинском меморандуме ЕвроПравда писала в статье: Шесть тонн доказательств против России: что передала Украина в Международный суд ООН.

Напомним, что в ноябре 2019 года Международный суд ООН принял решение, которым отверг все предварительные возражения России о наличии у суда юрисдикции, постановил рассматривать претензии Украины по сути и приказал России предоставить объяснения по существу заявленных Украиной требований.

Темы: ООНсуд
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