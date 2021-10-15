Суд ООН назначил второй раунд письменных объяснений по делу Украины против РФ

Международный суд ООН назначил второй раунд письменных объяснений по делу Украины против России, которое касается систематических нарушений Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом сообщил МИД Украины в пятницу, пишет "Европейская правда".

Согласно решению суда, Украина должна подать ответ на контр-меморандум России до 8 апреля 2022 года, после чего Россия должна подать свой письменный документ до 8 декабря 2022 года.

После представления финальных письменных возражений сторонами суд назначит дату устных слушаний по существу дела и примет окончательное решение.

Раньше МИД заявлял, что Украина не сомневается в том, что все ответы и аргументы, которые Россия подала в Международный суд ООН в своем контр-меморандум, суд признает необоснованными.

Об украинском меморандуме ЕвроПравда писала в статье: Шесть тонн доказательств против России: что передала Украина в Международный суд ООН.

Напомним, что в ноябре 2019 года Международный суд ООН принял решение, которым отверг все предварительные возражения России о наличии у суда юрисдикции, постановил рассматривать претензии Украины по сути и приказал России предоставить объяснения по существу заявленных Украиной требований.