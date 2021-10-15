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РНБО затвердила стратегію біозахисту й інформаційної безпеки України

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 21:33
РНБО затвердила стратегію біозахисту й інформаційної безпеки України
РНБО, фото ОП

Рада національної безпеки і оборони на своєму засіданні затвердила дві стратегії - біологічної безпеки і захисту, а також інформаційної безпеки.

Джерело: брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова за результатами засідання ради у п’ятницю

Деталі: За його словами, перша стратегія стосується захисту України від таких хвороб як COVID-19, друга – протидії російській інформаційній агресії.

Данілов додав, що друге питання викликало "палкі дискусії" у членів РНБО.

Інших подробиць секретар РНБО не повідомив.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РНБОмедицинаЗМІРосія
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