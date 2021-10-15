РНБО затвердила стратегію біозахисту й інформаційної безпеки України
П'ятниця, 15 жовтня 2021, 21:33
Рада національної безпеки і оборони на своєму засіданні затвердила дві стратегії - біологічної безпеки і захисту, а також інформаційної безпеки.
Джерело: брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова за результатами засідання ради у п’ятницю
Деталі: За його словами, перша стратегія стосується захисту України від таких хвороб як COVID-19, друга – протидії російській інформаційній агресії.
Данілов додав, що друге питання викликало "палкі дискусії" у членів РНБО.
Інших подробиць секретар РНБО не повідомив.
Євген Кізілов, УП