РНБО затвердила стратегію біозахисту й інформаційної безпеки України

Рада національної безпеки і оборони на своєму засіданні затвердила дві стратегії - біологічної безпеки і захисту, а також інформаційної безпеки.

Джерело: брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова за результатами засідання ради у п’ятницю

Деталі: За його словами, перша стратегія стосується захисту України від таких хвороб як COVID-19, друга – протидії російській інформаційній агресії.

Данілов додав, що друге питання викликало "палкі дискусії" у членів РНБО.

Інших подробиць секретар РНБО не повідомив.