СНБО утвердил стратегию биозащиты и информационной безопасности Украины

Совет национальной безопасности и обороны на своем заседании утвердил две стратегии - биологической безопасности и защиты, а также информационной безопасности.

Источник: брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова по результатам заседания совета в пятницу

Детали: По его словам, первая стратегия касается защиты Украины от таких болезней как COVID-19, вторая - противодействия российской информационной агрессии.

Данилов добавил, что второй вопрос вызвал "горячие дискуссии" у членов СНБО.

Других подробностей секретарь СНБО не сообщил.