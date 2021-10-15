СНБО утвердил стратегию биозащиты и информационной безопасности Украины
Пятница, 15 октября 2021, 21:33
Совет национальной безопасности и обороны на своем заседании утвердил две стратегии - биологической безопасности и защиты, а также информационной безопасности.
Источник: брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова по результатам заседания совета в пятницу
Детали: По его словам, первая стратегия касается защиты Украины от таких болезней как COVID-19, вторая - противодействия российской информационной агрессии.
Данилов добавил, что второй вопрос вызвал "горячие дискуссии" у членов СНБО.
Других подробностей секретарь СНБО не сообщил.
Евгений Кизилов, УП