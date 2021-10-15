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Польща: режим Лукашенка отримує від 2 до 14 тис. доларів з одного нелегального мігранта

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 21:51
Польща: режим Лукашенка отримує від 2 до 14 тис. доларів з одного нелегального мігранта
фото БЕЛТА

За словами речника міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслава Жарина, режим Лукашенка заробляє "мільйони доларів" на нелегальних мігрантах, які хочуть потрапити в ЄС.

Про це Жарин розповів "Польському радіо", повідомляє "Європейська правда".

За його словами, білоруська сторона організувала міграційний шлях, доходи від якого сягають десятків мільйонів доларів, і значна частка коштів надходить до білоруських державних установ.

"Згідно з інформацією, яку ми знайшли, в залежності від траси, так званого "пакету", мігранти платять від 2 тисяч доларів навіть до 12-14 тисяч доларів за одну особу. Це гроші, котрі підживлюють режим Аляксандра Лукашенка", - сказав Жарин.

Він додав, що фінансову користь від стягування мігрантів до Білорусі мають, зокрема, мінський аеропорт та білоруські авіалінії "Бєлавіа", котрі внаслідок санкцій ЄС опинилися на межі банкрутства. Гроші надходять теж до адміністрації Лукашенка, додав Жарин.

"Адже президентська адміністрація контролює туристичне бюро "Центр-курорт", тобто турбюро, котре оформляє запрошення для мігрантів, на підставі яких ці люди приїжджають до Білорусі", - зазначив він.

Жарин наголошує, що на організації міграційного шляху заробляють теж силові структури, зокрема, Комітет білоруських прикордонників, котрий бере участь у штурмуванні польського кордону і нищить огорожу, встановлену з польського боку. 

Як повідомлялося, польський парламент затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 1,6-млрд злотих - 350 мільйонів євро.

За даними Прикордонної служби Польщі, з початку жовтня зафіксовано понад 6 тисяч спроб нелегального перетину кордону з Білорусі в Польщу. З початку вересня таких спроб зафіксовано понад 18 тисяч.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах введений надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаБілорусьміграція
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