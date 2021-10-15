Польша: режим Лукашенко получает от 2 до 14 тыс. долларов с одного нелегального мигранта

По словам представителя министра-координатора специальных служб Польши Станислава Жарина, режим Лукашенко зарабатывает "миллионы долларов" на нелегальных мигрантах, которые хотят попасть в ЕС.

Об этом Жарин рассказал "Польскому радио", сообщает "Европейская правда".

По его словам, белорусская сторона организовала миграционный путь, доходы от которого достигают десятков миллионов долларов, и значительная часть средств поступает в белорусские государственные учреждения.

"Согласно информации, которую мы нашли, в зависимости от трассы, так называемого "пакета", мигранты платят от 2 тысяч долларов даже до 12-14 тысяч долларов за одного человека. Это деньги, которые подпитывают режим Александра Лукашенко", - сказал Жарин.

Он добавил, что финансовую пользу имеют, в частности, минский аэропорт и белорусские авиалинии "Белавиа", которые в результате санкций ЕС оказались на грани банкротства. Деньги поступают также в администрацию Лукашенко, добавил Жарин.

"Ведь президентская администрация контролирует туристическое бюро "Центр-курорт", то есть турбюро, которое оформляет приглашение для мигрантов, на основании которых эти люди приезжают в Беларусь", - отметил он.

Жарин отмечает, что на организации миграционного пути зарабатывают также силовые структуры, в частности Комитет белорусских пограничников, который участвует в штурме польской границы и уничтожает ограждение, установленное с польской стороны.

Как сообщалось, польський парламент утвердил план строительства стены на границе с Беларусью стоимостью 1,6-млрд злотых - 350 млн евро.

По данным Пограничной службы Польши, с начала октября зафиксировано более 6000 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано более 18 000.

От 2 сентября в связи с миграционным давлением режима Лукашенко в пограничной полосе с Беларусью в Подляшском и Люблинском воеводствах введено чрезвычайное положение.