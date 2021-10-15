Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Польша: режим Лукашенко получает от 2 до 14 тыс. долларов с одного нелегального мигранта

Пятница, 15 октября 2021, 21:51
Польша: режим Лукашенко получает от 2 до 14 тыс. долларов с одного нелегального мигранта
фото БЕЛТА

По словам представителя министра-координатора специальных служб Польши Станислава Жарина, режим Лукашенко зарабатывает "миллионы долларов" на нелегальных мигрантах, которые хотят попасть в ЕС.

Об этом Жарин рассказал "Польскому радио", сообщает "Европейская правда".

По его словам, белорусская сторона организовала миграционный путь, доходы от которого достигают десятков миллионов долларов, и значительная часть средств поступает в белорусские государственные учреждения.

"Согласно информации, которую мы нашли, в зависимости от трассы, так называемого "пакета", мигранты платят от 2 тысяч долларов даже до 12-14 тысяч долларов за одного человека. Это деньги, которые подпитывают режим Александра Лукашенко", - сказал Жарин.

Он добавил, что финансовую пользу имеют, в частности, минский аэропорт и белорусские авиалинии "Белавиа", которые в результате санкций ЕС оказались на грани банкротства. Деньги поступают также в администрацию Лукашенко, добавил Жарин.

"Ведь президентская администрация контролирует туристическое бюро "Центр-курорт", то есть турбюро, которое оформляет приглашение для мигрантов, на основании которых эти люди приезжают в Беларусь", - отметил он.

Жарин отмечает, что на организации миграционного пути зарабатывают также силовые структуры, в частности Комитет белорусских пограничников, который участвует в штурме польской границы и уничтожает ограждение, установленное с польской стороны.

Как сообщалось, польський парламент утвердил план строительства стены на границе с Беларусью стоимостью 1,6-млрд злотых - 350 млн  евро.

По данным Пограничной службы Польши, с начала октября зафиксировано более 6000 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано более 18 000.

От 2 сентября в связи с миграционным давлением режима Лукашенко в пограничной полосе с Беларусью в Подляшском и Люблинском воеводствах введено чрезвычайное положение.

Темы: ПольшаБеларусьмиграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
Польша
Моравецкий о Туске в двух словах: "Иуда, проходимец, мошенник, лжец и балагур"
В Польше прокомментировали якобы отказ Германии ремонтировать украинские Leopard в стране
Польша окончательно утвердила строительство первой АЭС
Последние новости
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
Все новости...
Реклама: