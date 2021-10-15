Україна нарахувала десятки носіїв ядерної зброї, розміщених Росією у Криму

Росія розгорнула на території тимчасово окупованого Криму 39 потенційних носіїв ядерної зброї, і дуже ймовірною є поява на півострові нових засобів доставки ядерних боєприпасів.

Джерело: дані делегації України, які були оприлюднені під час 6-ї оглядової конференції з розгляду Договору про звичайні збройні сили в Європі, пише Укрінформ

Дослівно: "В окупованому Криму було розгорнуто 39 засобів, які можуть використовуватися як носії ядерної зброї".

Деталі: Зазначається, що морська складова цього озброєня включає один ракетний крейсер проєкту 1164 "Атлант", три фрегати "Проєкт 11356", чотири ракетні катери "Проєкт 1241.1", чотири малі ракетні кораблі "Проєкт 21631", два кораблі на повітряній подушці "Проєкт 1239", шість дизельних підводних човнів "Проєкт 636.3".

Повітряна складова нараховує 18 фронтових бомбардувальників Су-24М. У сухопутній складовій – один береговий стаціонарний ракетний комплекс "Утес".

Крім того, у рамках подальшого розгортання нових підрозділів та переозброєння вже існуючих, "дуже ймовірною" є поява нових носіїв ядерної зброї.

Фахівці наголосили, що винищувачі середньої дальності Су-34 можуть бути замінені Росією на фронтові бомбардувальники Су-24М, а мобільний балістичний ракетний комплекс малої дальності "Іскандер-М" може бути передислокований з материкової частини Росії на територію окупованого півострова.

Крім того, залежно від ситуації, окупанти можуть підсилити кримську групу сил дальніми бомбардувальниками Ту-22М3 повітряно-космічних сил РФ, які можуть бути передислоковані на тимчасово окуповану територію АР Крим з материкової частини Росії.

Делегація України констатувала, що Росія продовжує роботу над можливим відновленням військової інфраструктури для зберігання ядерної зброї в Криму, зокрема, колишньої центральної бази зберігання ядерних боєприпасів "Феодосія-13" (селище Краснокам’янка, 30 км на південний захід від Феодосії). На території цього об’єкта "вжито комплекс заходів щодо часткового відновлення його функціонування".

Українська делегація наголосила, що російська військова агресія проти України та Грузії, масштабна мілітаризація тимчасово окупованого Кримського півострова, включаючи концентрацію великої кількості ударного та наступального озброєння і високомобільних сил, "дискредитували та знищили саме поняття "флангового" обмеження та "флангової" зони у розумінні Договору про звичайні збройні сили у Європі".

У ході окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Росія "створила потужне об’єднане угруповання сил, що дозволяє їй контролювати ситуацію у всьому Азово-Чорноморському регіоні".

Станом на 1 жовтня 2021 року до складу цієї групи військ, що перебуває на постійній основі у тимчасово окупованому Криму, входять:

близько 32,5 тис. військовослужбовців;

185 бойових танків;

до 480 бойових броньованих машин;

до 260 артилерійських систем калібром понад 100 мм, включаючи РСЗВ;

близько 100 бойових літаків;

до 70 бойових вертольотів;

13 берегових ракетних комплексів;

до 70 військових кораблів і катерів;

7 підводних човнів.

Окрім цієї "кримської" групи, у рамках навчань на півострові періодично перебувають інші підрозділи Південного військового округу та десантні війська російських ЗС з материкової Росії.

Дослівно: "Таким чином, з моменту незаконної окупації Криму Росія зосередила велику кількість озброєння та військовослужбовців в українській "фланговій" зоні, яка мала бути зоною зі зниженим рівнем озброєння та військової техніки, як це визначено Договором про звичайні збройні сили у Європі".