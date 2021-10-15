Украина насчитала десятки носителей ядерного оружия, размещенных Россией в Крыму

Россия развернула на территории временно оккупированного Крыма 39 потенциальных носителей ядерного оружия, и очень вероятно появление на полуострове новых средств доставки ядерных боеприпасов.

Источник: данные делегации Украины, которые были обнародованы во время 6-й обзорной конференции по рассмотрению Договора об обычных вооруженных силах в Европе, пишет Укринформ

Дословно: "В оккупированном Крыму было развернуто 39 средств, которые могут использоваться как носители ядерного оружия".

Детали: Отмечается, что морская составляющая этого вооружения включает один ракетный крейсер проекта 1164 "Атлант", три фрегата "Проект 11356", четыре ракетные катера "Проект 1241.1", четыре малые ракетные корабля "Проект 21631", два корабля на воздушной подушке "Проект 1239 ", шесть дизельных подводных лодок "Проект 636.3".

Воздушная составляющая насчитывает 18 фронтовых бомбардировщиков Су-24М. В сухопутной составляющей - один береговой стационарный ракетный комплекс "Утес".

Кроме того, в рамках дальнейшего развертывания новых подразделений и перевооружения уже существующих, "очень вероятно" появление новых носителей ядерного оружия.

Специалисты отметили, что истребители средней дальности Су-34 могут быть заменены Россией на фронтовые бомбардировщики Су-24М, а мобильный баллистический ракетный комплекс малой дальности "Искандер-М" может быть передислоцирован с материковой части России на территорию оккупированного полуострова.

Кроме того, в зависимости от ситуации, оккупанты могут усилить крымскую группу сил дальними бомбардировщиками Ту-22М3 воздушно-космических сил РФ, которые могут быть передислоцированы на временно оккупированную территорию АР Крым с материковой части России.

Делегация Украины констатировал, что Россия продолжает работу над возможным восстановлением военной инфраструктуры для хранения ядерного оружия в Крыму, в частности, бывшей центральной базы хранения ядерных боеприпасов "Феодосия-13" (поселок Краснокаменка, 30 км к юго-западу от Феодосии). На территории этого объекта "принят комплекс мер по частичному восстановлению его функционирования".

Украинская делегация подчеркнула, что российская военная агрессия против Украины и Грузии, масштабная милитаризация временно оккупированного Крымского полуострова, включая концентрацию большого количества ударного и наступательного вооружения и высокомобильных сил, "дискредитировали и уничтожили само понятие "флангового" ограничения и "фланговой" зоны в понимании Договора об обычных вооруженных силах в Европе".

В ходе оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Россия "создала мощную объединенную группировку сил, что позволяет ей контролировать ситуацию во всем Азово-Черноморском регионе".

По состоянию на 1 октября 2021 года в состав этой группы войск, находящейся на постоянной основе во временно оккупированном Крыму, входят:

около 32,5 тыс. военнослужащих;

185 боевых танков;

до 480 боевых бронированных машин;

до 260 артиллерийских систем калибром более 100 мм, включая РСЗО;

около 100 боевых самолетов;

до 70 боевых вертолетов;

13 береговых ракетных комплексов;

до 70 военных кораблей и катеров;

7 подводных лодок.

Кроме этой "крымской" группы, в рамках учений на полуострове периодически находятся другие подразделения Южного военного округа и десантные войска российских ВС с материковой России.

Дословно: "Таким образом, с момента незаконной оккупации Крыма Россия сосредоточила большое количество вооружения и военнослужащих в украинской "фланговой" зоне, которая должна быть зоной с пониженным уровнем вооружения и военной техники, как это определено Договором об обычных вооруженных силах в Европе".