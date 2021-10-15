Pfizer/BioNTech просять ЄС дозволити ковід-щеплення малим дітям

Виробники вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer подали регулятору ЄС заявку на допуск препарату для щеплень дітям від 5 до 11 років.

Джерело: DW

Деталі: Американська фармацевтична компанія Pfizer і її німецька партнерка BioNTech надали Європейській агенції з лікарських засобів (EMA) дані дослідження про використання вакцини проти коронавірусу серед дітей у віці від 5 до 11 років. Виробники препарату з посиланям на це дослідження заявили про безпечність і ефективність вакцини.

У п'ятницю, 15 жовтня, вони заявили що мають намір отримати від європейського регулятора дозвіл на використання препарату для імунізації дітей выд 5 рокыв проти коронавірусної інфекції.

Зазначається, що у дослідженні брали участь 2 268 дітей у віці від 5 до 11 років. Вони, так само, як передбачає вакцинація дорослих і підлітків, отримували дві дози вакцини з інтервалом в 21 день. Дозування для дітей становило 10 мікрограмів, тоді як дорослим вводять 30 мікрограмів препарату.

Pfizer/BioNTech уже використовується для вакцинації підлітків від 12 років у багатьох країнах світу, в Україні – в тому числі.

Що передувало: Минулого місяця Pfizer спільно з BioNTech вже заявяляли, що дослідження вказують на безпечність вакцини та стійку імунну відповідь, яку вона викликає у дітей від 5 років.

Раніше Pfizer і BioNTech передали ці самі результати досліджень Управлінню з санітарного нагляду за якістю продуктів харчування і медикаментів США і запросили там екстрений дозвіл на використання вакцини для дітей.