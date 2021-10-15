Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Pfizer/BioNTech просять ЄС дозволити ковід-щеплення малим дітям

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 22:56
Фото getty images

Виробники вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer подали регулятору ЄС заявку на допуск препарату для щеплень дітям від 5 до 11 років.

Джерело: DW

Деталі: Американська фармацевтична компанія Pfizer і її німецька партнерка BioNTech надали Європейській агенції з лікарських засобів (EMA) дані дослідження про використання вакцини проти коронавірусу серед дітей у віці від 5 до 11 років. Виробники препарату з посиланям на це дослідження заявили про безпечність і ефективність вакцини.

У п'ятницю, 15 жовтня, вони заявили що мають намір отримати від європейського регулятора дозвіл на використання препарату для імунізації дітей выд 5 рокыв проти коронавірусної інфекції.

Зазначається, що у дослідженні брали участь 2 268 дітей у віці від 5 до 11 років. Вони, так само, як передбачає вакцинація дорослих і підлітків, отримували дві дози вакцини з інтервалом в 21 день. Дозування для дітей становило 10 мікрограмів, тоді як дорослим вводять 30 мікрограмів препарату.

Pfizer/BioNTech уже використовується для вакцинації підлітків від 12 років у багатьох країнах світу, в Україні – в тому числі.

Що передувало: Минулого місяця Pfizer спільно з BioNTech вже заявяляли, що дослідження вказують на безпечність вакцини та стійку імунну відповідь, яку вона викликає у дітей від 5 років.

Раніше Pfizer і BioNTech передали ці самі результати досліджень Управлінню з санітарного нагляду за якістю продуктів харчування і медикаментів США і запросили там екстрений дозвіл на використання вакцини для дітей.

Теми: дітивакцинаціякоронавірусЄС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Зеленського з’ясовують, як при Авакові до криміналітету хибно віднесли 108 людей

Карантин: у "червоному" Запоріжжі вводять обмеження

До США пускатимуть тільки щеплених, але не "Спутником V"

відеоNASA направило унікальну місію до Троянських астероїдів Юпітера

Ryanair ввів обмеження для пасажирів з "чорного списку", яких вважає боржниками

відеоУ метро Харкова машиніст побив пасажира

Усі новини...
діти
Відсоток дітей серед хворих на COVID не збільшився – Ляшко
Кількість самогубств серед школярів у Японії досягла рекордного рівня
Осінні канікули можуть продовжити до 4 тижнів – Кузін
Останні новини
00:00
На Луганщині затримали жінку за підозрою у причетності до бойовиків
23:08
У Зеленського з’ясовують, як при Авакові до криміналітету хибно віднесли 108 людей
22:31
МОЗ каже про велику кількість вакцини від грипу для України
21:58
фотоУкраїнець Молчанов виграв парний турнір ATP в Аліканте
21:22
США анонсували випробування гіперзвукових ракет наземного базування
20:40
фото, відеоНа грі прем'єр-ліги РФ футболісти влаштували бійку на полі "стінка на стінку"
20:17
Карантин: у "червоному" Запоріжжі вводять обмеження
20:03
"Динамо" в 11 турі долає "Львів", програючи по ходу гри
19:24
відеоФранція вшановує пам'ять вчителя, вбитого за карикатуру на Мухаммеда
19:01
У Польщі прогнозують довготривалу кризу на кордоні з Білоруссю
Усі новини...